Ковпак: В ЛНЗ хотим иметь психологию победителей

Главный тренер черкасского "ЛНЗ" Александр Ковпак прокомментировал спарринг с "Колосом" (1:0), в котором его команде удалось победить.

"Мы провели очень насыщенный сбор, поэтому играли на фоне усталости. Увидели над чем еще нужно работать. Понравилось, что во втором тайме начали играть более агрессивно и в итоге добились положительного результата, победили. Хотим иметь психологию победителей - не важно, будь это товарищеский или контрольный матч.

Начали неплохо, но потом просели примерно на 25 минут, ошибались, но важно, что выстояли и не пропустили. Уже понимаем, что у нас получалось, а над чем нужно работать. Двигаемся дальше.

За нашу команду дебютировал Сергей Рыбалка, его появление на поле прибавило уверенности, даже защитники стали увереннее отдавать передачи, не боясь обрезок. Надеюсь, Сергей быстро примет форму, его опыт нам очень нужен", - рассказал Ковпак.