Колос одержал победу над Мариуполем в спарринге

Ковалевский "Колос" одержал четвертую победу во время учебно-тренировочных сборов, которые команда сейчас проходит в Киевской области. На этот раз соперником "аграриев" стал "Мариуполь", выступающий в Первой лиге ПФЛ.

В составе ковалевцев по голу забили Валерий Лучкевич и Сергей Мякушко.

Последние спарринги в преддверии старта нового сезона подопечные Ярослава Вишняка проведут 22 июля: соперниками будут "Кремень" и "Полесье".

Товарищеский матч

"Колос" – ФСК "Мариуполь" 2:0

Голы: Лучкевич, Мякушко

"Колос" (старт): Горох (Фесюн 46), ИНП, Гончаренко, Криворучко, Милько, Емец, Болбат, Мякушко, Лучкевич, Гусол, Безбородько.

"Колос" (после 60 минуты): Фесюн, Золотов, Бурда, Бондаренко, Цуриков, Ильин, Демченко, Богданов, Ореховский, Салабай, Велетень.

"Мариуполь" свой состав не сообщает.