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Колос одержал победу над Мариуполем в спарринге

Премьер-лига
(1 голосов)

По голу от Мякушко и Лучкевича

Колос одержал победу над Мариуполем в спарринге

Фото: ФК Колос / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Ковалевский "Колос" одержал четвертую победу во время учебно-тренировочных сборов, которые команда сейчас проходит в Киевской области. На этот раз соперником "аграриев" стал "Мариуполь", выступающий в Первой лиге ПФЛ.

В составе ковалевцев по голу забили Валерий Лучкевич и Сергей Мякушко.

Последние спарринги в преддверии старта нового сезона подопечные Ярослава Вишняка проведут 22 июля: соперниками будут "Кремень" и "Полесье".

Товарищеский матч
"Колос" – ФСК "Мариуполь" 2:0
Голы: Лучкевич, Мякушко
"Колос" (старт): Горох (Фесюн 46), ИНП, Гончаренко, Криворучко, Милько, Емец, Болбат, Мякушко, Лучкевич, Гусол, Безбородько.
"Колос" (после 60 минуты): Фесюн, Золотов, Бурда, Бондаренко, Цуриков, Ильин, Демченко, Богданов, Ореховский, Салабай, Велетень.

"Мариуполь" свой состав не сообщает.

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В статье: Колос (Ковалевка) ФСК Мариуполь
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