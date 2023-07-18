  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гай официально покинул Черноморец. СМИ сватают его в Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гай официально покинул Черноморец. СМИ сватают его в Шахтер

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Повышение в тренерской карьере

Гай официально покинул Черноморец. СМИ сватают его в Шахтер

t.me/ChernomoretsOdessa

Новина українською

Алексей Гай, который работал ассистентом и аналитиком у Романа Григорчука в "Черноморце", покинул одесский клуб. Об этом сообщила пресс-служба одесситов.

"Мы благодарим Алексея за работу в клубе, за профессионализм и преданность Одессе. Благодарны Алексею Гаю, что в первые месяцы войны остался в нашем городе и участвовал во всех социальных проектах "Черноморца". Как и голы Алексея в черно-синей футболке, будем всегда помнить глаза детей-переселенцев, которых тренировал Алексей Гай. Это были невероятные эмоции.

Мы не прощаемся с Алексеем, а говорим друг другу "до новых встреч!", – сказано в заявлении одесситов.

Напомним, что по неофициальной информации, Гай продолжит карьеру в "Шахтере" в качестве помощника Патрика ван Леувена.

По теме
yellow-arrow
Черноморец работает над трансфером основного форварда сборной Панамы
yellow-arrow
Дедишин: Очень удивительно, что с бухты-барахты, как чертик из табакерки, появился канал XSport
yellow-arrow
Рух официально заявил о готовности профинансировать проект УПЛ ТВ на сезон 2023/24
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Гай Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде