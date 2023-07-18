Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гай официально покинул Черноморец. СМИ сватают его в Шахтер
Повышение в тренерской карьере
t.me/ChernomoretsOdessa
Алексей Гай, который работал ассистентом и аналитиком у Романа Григорчука в "
"Мы благодарим Алексея за работу в клубе, за профессионализм и преданность Одессе. Благодарны Алексею Гаю, что в первые месяцы войны остался в нашем городе и участвовал во всех социальных проектах "Черноморца". Как и голы Алексея в черно-синей футболке, будем всегда помнить глаза детей-переселенцев, которых тренировал Алексей Гай. Это были невероятные эмоции.
Мы не прощаемся с Алексеем, а говорим друг другу "до новых встреч!", – сказано в заявлении одесситов.
Напомним, что по неофициальной информации,
Популярное сейчас
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- Помощником ван Леувена в Шахтере стал Алексей Гай – источник
- Конкретика по Сефери, страсти телепула, бразильцы для Днепра-1 и Шахтера. Главные новости за 17 июля
- Президент Миная: На Милевского тяжело даже смотреть, парню нужна помощь
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Мистер и миссис Левандовские. Роберт с женой зажгли на танцполе - ВИДЕО