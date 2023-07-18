Гай официально покинул Черноморец. СМИ сватают его в Шахтер

Алексей Гай, который работал ассистентом и аналитиком у Романа Григорчука в " Черноморце ", покинул одесский клуб. Об этом сообщила пресс-служба одесситов.

"Мы благодарим Алексея за работу в клубе, за профессионализм и преданность Одессе. Благодарны Алексею Гаю, что в первые месяцы войны остался в нашем городе и участвовал во всех социальных проектах "Черноморца". Как и голы Алексея в черно-синей футболке, будем всегда помнить глаза детей-переселенцев, которых тренировал Алексей Гай. Это были невероятные эмоции.

Мы не прощаемся с Алексеем, а говорим друг другу "до новых встреч!", – сказано в заявлении одесситов.