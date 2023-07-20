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Нападающий-легионер Динамо может перебраться в Южную Америку

Премьер-лига
(3 голосов)

Футболист не хочет выступать за киевлян

Нападающий-легионер Динамо может перебраться в Южную Америку

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Нападающий "Динамо" Эрик Рамирес вскоре может стать игроком колумбийского "Атлетико Насьональ". Об этом сообщает ресурс Antena2.

Футболист входит в список интересов клуба. "Атлетико" может подписать его уже этим летом.

Ранее сообщалось, что Рамирес не планирует играть за "Динамо". Он хотел приостановить контракт с "бело-синими". Однако пока неизвестно, сможет ли он воспользоваться правилами ФИФА, ведь играл в Украине после начала полномасштабного вторжения, хоть и присоединился к киевлянам еще летом 2021 года.

Первые пол сезона он провел в "Динамо", а в январе 2022 года Рамирес отправился в аренду в "Спортинг" Хихон. Там он пробыл до конца июня, а с июля 22-го по февраль 23-го – в аренде в братиславском "Словане". В весенней части прошлого сезона нападающий играл за "Динамо": в УПЛ провел 13 матчей, отличившись тремя голами.

Текущий контракт Рамиреса с киевлянами действует до июня 2026 года.

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В статье: Динамо (Киев) Атлетико Насьональ (Медельин) Эрик Рамирес
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Источник:
Antena2

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