Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий-легионер Динамо может перебраться в Южную Америку
Футболист не хочет выступать за киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
Нападающий "Динамо" Эрик Рамирес вскоре может стать игроком колумбийского "Атлетико Насьональ". Об этом сообщает ресурс Antena2.
Футболист входит в список интересов клуба. "Атлетико" может подписать его уже этим летом.
Ранее сообщалось, что Рамирес не планирует играть за "Динамо". Он хотел приостановить контракт с "бело-синими". Однако пока неизвестно, сможет ли он воспользоваться правилами ФИФА, ведь играл в Украине после начала полномасштабного вторжения, хоть и присоединился к киевлянам еще летом 2021 года.
Первые пол сезона он провел в "Динамо", а в январе 2022 года Рамирес отправился в аренду в "Спортинг" Хихон. Там он пробыл до конца июня, а с июля 22-го по февраль 23-го – в аренде в братиславском "Словане". В весенней части прошлого сезона нападающий играл за "Динамо": в УПЛ провел 13 матчей, отличившись тремя голами.
Текущий контракт Рамиреса с киевлянами действует до июня 2026 года.
Популярное сейчас
- Усик ушел в футбол, бомба от Сити и звездный партнер для Малиновского. Главные новости за 19 июля
- ЛЧ. Валмиера с Желизко вылетает от словенцев, Ференцарош опозорился с тренером-россиянином, камбек Пластуна
- Новичок Барселоны Ромеу заплатил Жироне, чтобы его отпустили
- Шахтер пока не побеждал, Днепр-1 только выигрывает. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО