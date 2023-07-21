Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Рамиреса: Проблема Европы не в том, что она Эрика не привлекает, а в том, что холод и война создают ему дискомфорт
Форвард киевлян отправится в аренду в колумбийский Атлетико Насьональ
fcdynamo.com
Агент форварда "
"Трансфер еще не полностью завершен, есть детали, которые нужно решить, но намерение состоит в том, чтобы он присоединился к команде как можно скорее. Детали контракта отсутствуют, но почти все готово. Он должен перейти в эти выходные.
Проблема Европы не в том, что она его не привлекает, а в том, что холод и война создают ему дискомфорт. Настолько, что он отказался от предложений из чемпионата Англии, нескольких клубов второго дивизиона Испании, одной команды в первом дивизионе Италии. Также были предложения из Саудовской Аравии и нескольких команд МЛС. И все это для того, чтобы сосредоточиться на "Атлетико Насьонале".
Быть в одной из важнейших команд Колумбии – это огромная привлекательность, кроме игры в Кубке Либертадорес и борьбы за важные места в Лиге. Это конкурентоспособная команда, и такая среда всегда привлекает их внимание", – сказал Рейес.
Популярное сейчас
- Суркис отреагировал на предложение клуба из Серии А по трансферу хавбека Динамо – назвал его унизительным
- ВИДЕО. В Лиге конференций вратарь отбил удар в серии пенальти и побежал праздновать, а мяч закатился за линию
- Российские силовики задержали Игоря Стрелкова. Его обвиняют в экстремизме
- Официально: Усик подписал футбольный контракт с Полесьем
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО