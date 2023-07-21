  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Агент Рамиреса: Проблема Европы не в том, что она Эрика не привлекает, а в том, что холод и война создают ему дискомфорт
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Рамиреса: Проблема Европы не в том, что она Эрика не привлекает, а в том, что холод и война создают ему дискомфорт

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Форвард киевлян отправится в аренду в колумбийский Атлетико Насьональ

Агент Рамиреса: Проблема Европы не в том, что она Эрика не привлекает, а в том, что холод и война создают ему дискомфорт

fcdynamo.com

Новина українською

Агент форварда "Динамо" Эрика Рамиреса Рафаэль Рейес подтвердил информацию о том, что игрок, вероятно, отправится в аренду в колумбийский "Атлетико Насьональ".

"Трансфер еще не полностью завершен, есть детали, которые нужно решить, но намерение состоит в том, чтобы он присоединился к команде как можно скорее. Детали контракта отсутствуют, но почти все готово. Он должен перейти в эти выходные.

Читайте такжеКолумбийский Атлетико Насьональ договорился об аренде Эрика Рамиреса, - СМИ

Проблема Европы не в том, что она его не привлекает, а в том, что холод и война создают ему дискомфорт. Настолько, что он отказался от предложений из чемпионата Англии, нескольких клубов второго дивизиона Испании, одной команды в первом дивизионе Италии. Также были предложения из Саудовской Аравии и нескольких команд МЛС. И все это для того, чтобы сосредоточиться на "Атлетико Насьонале".

Быть в одной из важнейших команд Колумбии – это огромная привлекательность, кроме игры в Кубке Либертадорес и борьбы за важные места в Лиге. Это конкурентоспособная команда, и такая среда всегда привлекает их внимание", – сказал Рейес.

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ представил два комплекта формы на новый сезон - ФОТО
yellow-arrow
Футбольные вопросы про Шахтер ⚒ Срна, рекорд Луческу и бразильцы / ИБЭ №3
yellow-arrow
Начало матча 1-го тура УПЛ Александрия - Кривбасс перенесено на 19:00
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Эрик Рамирес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Caracol Radio

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде