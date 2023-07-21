Агент Рамиреса: Проблема Европы не в том, что она Эрика не привлекает, а в том, что холод и война создают ему дискомфорт

Агент форварда " Динамо " Эрика Рамиреса Рафаэль Рейес подтвердил информацию о том, что игрок, вероятно, отправится в аренду в колумбийский "Атлетико Насьональ".

"Трансфер еще не полностью завершен, есть детали, которые нужно решить, но намерение состоит в том, чтобы он присоединился к команде как можно скорее. Детали контракта отсутствуют, но почти все готово. Он должен перейти в эти выходные.

Проблема Европы не в том, что она его не привлекает, а в том, что холод и война создают ему дискомфорт. Настолько, что он отказался от предложений из чемпионата Англии, нескольких клубов второго дивизиона Испании, одной команды в первом дивизионе Италии. Также были предложения из Саудовской Аравии и нескольких команд МЛС. И все это для того, чтобы сосредоточиться на "Атлетико Насьонале".

Быть в одной из важнейших команд Колумбии – это огромная привлекательность, кроме игры в Кубке Либертадорес и борьбы за важные места в Лиге. Это конкурентоспособная команда, и такая среда всегда привлекает их внимание", – сказал Рейес.