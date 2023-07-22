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Гвоздик: Усик сможет забить в УПЛ за Полесье - он не один год занимался футболом
Футбольный опыт у Александра есть
polissyafc.com
Известный украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик прокомментировал подписание чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика профессионального контракта с футбольным клубом УПЛ "
– Ваш друг, Александр Усик подписал контракт с "Полесьем". Скажите честно, удивились, ведь товарищеские игры это одно, а профессионалы – совсем другое?
– Учитывая дружбу Саши с Буткевичем – совершенно не удивлен. А насколько это будет серьезно и сможет ли Усик принести пользу "Полесью" в чемпионате – это вопрос. Думаю, Сашу будут выпускать в товарищеских матчах или не на ключевых играх чемпионата.
Хотя, может, он всерьез задумался над тем, чтобы начать карьеру футболиста. Тем более опыт у него есть, он занимался футболом. Скажу честно, я не знаю, во что выльется его футбольная карьера.
– Буткевич в интервью сказал, что осуществит мечту Усика и даст ему дебютировать в профессионалах.
– Для этого есть все предпосылки. У Саши есть понимание футбола, он не будет невидимым игроком на поле и сможет принести пользу команде. Но я сомневаюсь, что он будет играть 90 минут в ключевых матчах. Не думаю, что его рассматривают в качестве основного игрока команды. А выйти на 10-30 минут – это без проблем.
– Усик при его комплекции играет не защитника, а нападающего. Как вы думаете, позиция форварда ему подходит?
– А почему нет? В товарищеских играх за "Полесье" он неплохо себя проявил на этой позиции.
– Футбол – достаточно травматичный вид спорта. Не скажется ли это на боксерской карьере Усика?
– Вряд ли он будет играть в период подготовки к бою, например, как сейчас к Дюбуа. А с тем, чтобы побегать в футбол после поединка, никаких проблем не будет.
– Сейчас в Украине уровень футбола упал, много легионеров разъехалось. Как думаете, в этих условиях у Усика получится забить гол за "Полесье" в УПЛ?
– Уверен, что Саша сможет забить. Открыться и выйти на позицию он сможет, а бить он умеет. Если Усик получит хороший пас в нужный момент, то справится. Это же не меня выпустить на поле, который мяча в своей жизни не видел. Усик не один год занимался футболом и понимает, что нужно делать. Пока мы не можем говорить о Сане как о профессиональном футболисте, но он 100-процентно сможет закатить мяч в ворота.
– Какие боксерские навыки могут помочь Усику в футболе?
– Во-первых – это функциональная готовность. Мы [боксеры] тоже много бегаем, хоть и меньше футболистов. Во-вторых, у него есть чутье, ловкость и спортивная злость.
– Вы участвовали во многих тренировочных лагерях и знаете немало боксеров. Кто еще из бойцов любит поиграть в футбол, кроме Усика?
– В единоборствах присутствуют игровые тренировки. Это хороший способ побегать и переключиться. Лично я предпочитаю баскетбол, кто-то любит футбол. Иногда я тоже играл в футбол, но мой уровень оставляет желать лучшего в этом виде спорта:) Знаю, что Шелестюк, Хитров и Ломаченко неплохо играют. Также Беринчика могу вспомнить.
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