Официально: Евгений Смирный – игрок Александрии

"Александрия" объявила о подписании контракта с полузащитником Евгением Смирным. Соглашение рассчитано на три года - до 31 мая 2026 года. Ранее хавбек принадлежал "Динамо".

Евгений является воспитанником академии киевского "Динамо". Он дебютировал за киевлян в 2017 году в кубковом матче именно против "Александрии".

Позже Евгений выступал за "Черноморец" (Одесса), "Заря" (Луганск), "Колос" (Ковалевка).