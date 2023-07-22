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Официально: Евгений Смирный – игрок Александрии

Премьер-лига
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Соглашение рассчитано на три года

Официально: Евгений Смирный – игрок Александрии

ФК Олександрія/Автор невідомий

Новина українською

"Александрия" объявила о подписании контракта с полузащитником Евгением Смирным. Соглашение рассчитано на три года - до 31 мая 2026 года. Ранее хавбек принадлежал "Динамо".

Евгений является воспитанником академии киевского "Динамо". Он дебютировал за киевлян в 2017 году в кубковом матче именно против "Александрии".

Позже Евгений выступал за "Черноморец" (Одесса), "Заря" (Луганск), "Колос" (Ковалевка).

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Евгений Смирный
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