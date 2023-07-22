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Михайленко: Пока хожу на костылях. Понемногу восстанавливаюсь

Премьер-лига
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Игрок рассказал о восстановлении после тяжелой травмы

Михайленко: Пока хожу на костылях. Понемногу восстанавливаюсь

fcdynamo.com

Новина українською

Арендованный "Александрией" полузащитник "Динамо" Николай Михайленко рассказал о возобновлении после травмы связок коленного сустава.

- Потихоньку шаг за шагом восстанавливаюсь. Пока на костылях. Посещаю тренажерный зал, держу себя в форме, делаю специальные процедуры для ноги, чтобы поскорее восстановиться. А так, более-менее нормально.

– Когда ты сможешь присоединиться к команде?

– Все зависит от того как быстро срастется кость. Мне вообще сказали ходить на костылях шесть недель. Затем делать МРТ. И уже по результатам обследования будет понятно – хорошо ли все или нет? И, если все хорошо, буду постепенно давать нагрузку на ногу и переходить к следующей стадии восстановления – бегать и тому подобное, - сказал Михайленко.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Николай Михайленко
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