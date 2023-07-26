  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Жерсон снова покинул Динамо - вингер будет играть в чемпионате Турции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жерсон снова покинул Динамо - вингер будет играть в чемпионате Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Жерсон Родригес отправился в аренду

Жерсон снова покинул Динамо - вингер будет играть в чемпионате Турции

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Атакующий полузащитник "Динамо" Жерсон Родригес будет выступать в чемпионате Турции.

28-летний вингер перешел в "Сивасспор" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба киевлян.

Напомним, что Жерсон стал игроком "Динамо" летом 2019 года. В составе киевского клуба сыграл 53 матча и забил 9 мячей, став чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

Последние два сезона люксембуржец провел также в аренде, выступая в чемпионатах Франции ("Труа"), Турции ("Эюспор") и Саудовской Аравии ("Аль-Вехда").

Контракт Родригеса с "Динамо" действует до лета 2024 года.

По теме
yellow-arrow
Руандиец в Кривом Роге, нигериец в Одессе, бразильцы в Ровно. Таблица трансферов клубов УПЛ
yellow-arrow
Близниченко: Хочу зарекомендовать себя в Кривбассе с лучшей стороны
yellow-arrow
Динамо получит деньги за аренду Лонвейка в Андерлехт: названа сумма
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Сивасспор (Сивас) Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде