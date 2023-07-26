Жерсон снова покинул Динамо - вингер будет играть в чемпионате Турции

Атакующий полузащитник "Динамо" Жерсон Родригес будет выступать в чемпионате Турции.

28-летний вингер перешел в "Сивасспор" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба киевлян.

Напомним, что Жерсон стал игроком "Динамо" летом 2019 года. В составе киевского клуба сыграл 53 матча и забил 9 мячей, став чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

Последние два сезона люксембуржец провел также в аренде, выступая в чемпионатах Франции ("Труа"), Турции ("Эюспор") и Саудовской Аравии ("Аль-Вехда").

Контракт Родригеса с "Динамо" действует до лета 2024 года.