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Жерсон снова покинул Динамо - вингер будет играть в чемпионате Турции
Жерсон Родригес отправился в аренду
Фото: ФК Динамо Киев
Атакующий полузащитник "Динамо" Жерсон Родригес будет выступать в чемпионате Турции.
28-летний вингер перешел в "Сивасспор" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба киевлян.
Напомним, что Жерсон стал игроком "Динамо" летом 2019 года. В составе киевского клуба сыграл 53 матча и забил 9 мячей, став чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины.
Последние два сезона люксембуржец провел также в аренде, выступая в чемпионатах Франции ("Труа"), Турции ("Эюспор") и Саудовской Аравии ("Аль-Вехда").
Контракт Родригеса с "Динамо" действует до лета 2024 года.
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