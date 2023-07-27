Денисов: Полесье занимается организацией фан-зоны в центре Житомира

Директор по медиа, маркетингу и спонсорству "Полесья" Александр Денисов рассказал детали переговоров по созданию УПЛ ТВ и рассказал где и как можно бесплатно посмотреть матчи житомирского клуба в УПЛ.

- Александр, вы от имени "Полесья" входили в рабочую группу по созданию УПЛ ТВ. Расскажите подробнее о чем договорились клубы.

- Это были непростые недели, часы, совещания, много острых вопросов. ФК "Полесье" после того, как заявило о своей позиции быть с большинством, не отошло от своего решения во время тяжелых дискуссий. Нам могло что-то не нравиться, какие-то варианты выглядели спорными, но наша принципиальная позиция осталась неизменной - мы пройдем этот непростой путь вместе с большинством клубов. Это была позиция президента клуба. Главный итог - большинство клубов УПЛ, а именно 12, все же объединились вокруг общей идеи развивать собственный проект. Теперь вместе с другими клубами создано УПЛ ТВ, которое предоставит возможность болельщикам наслаждаться картинкой телетрансляций по европейским стандартам.

- Как будет функционировать УПЛ ТВ? Где можно будет посмотреть матчи?

- Клубы договорились, что в первом сезоне каждый клуб финансирует телетрансляции домашних матчей за свой счет. Трансляции поединков будут доступны на всех ведущих OTT-платформах Украины. Матчи УПЛ можно будет посмотреть в бесплатном разделе на: MEGOGO, Sweet.tv, Setanta, Vodafone TV, Киевстар TV, Воля TV. То есть все, что нужно болельщику - это скачать приложение или на телефон, или на телевизор, если есть Smart TV или через компьютер. И наслаждаться просмотрами матчей.

- Многие болельщики спрашивают: УПЛ ТВ будет бесплатным? Можете нашим болельщикам разъяснить.

- Трансляции матчей будут бесплатными. Матчи будут доступны к просмотру в бесплатных разделах операторов ОТТ. Клубы договорились, что УПЛ ТВ сейчас должно быть доступным для всех на бесплатной основе.

Со временем клубы, благодаря голосованию и решению большинства, будут решать, какая будет следующая модель показа. Клубы рассчитывают, что те инвестиции, которые они вложат сейчас в телетрансляции и сделают футбол для всех бесплатным, в будущем они будут возвращать как через спонсоров, так и через платный просмотр. Но сейчас просмотр будет бесплатным.

Футбольный клуб "Полесье" со своей стороны приложит все усилия, чтобы просмотр матчей был максимально удобен для наших сторонников. Нас очень расстроило, что УПЛ не получила разрешение на присутствие болельщиков на трибунах в этом сезоне. Поэтому кроме того, что президент клуба Геннадий Буткевич за собственные средства будет финансировать трансляции домашних матчей, сейчас по его поручению занимаемся организацией фан-зоны в центре Житомира.

Подробную информацию ищите на официальных страницах "Полесья" в социальных сетях. Итак, у вас будет возможность смотреть в пятницу матч "Полесье" - "Верес" или бесплатно на ваших устройствах, или прийти на площадь и посмотреть поединок на большом экране. Также добавлю, что в фан-зоне у болельщиков будет возможность приобрести фирменную атрибутику, в том числе и игровые футболки, на которые очень большой спрос. Поэтому рад сообщить обо всех этих шагах, которые ФК "Полесье" делает чтобы позаботиться о своем болельщике.