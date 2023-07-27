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Федорчук: Ван Леувен импонирует мне намного больше Луческу

Премьер-лига
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(1 голосов)

Специалист в новом сезоне ставит на Шахтер

Федорчук: Ван Леувен импонирует мне намного больше Луческу

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Известный украинский тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук высказал свое мнение о борьбе за чемпионство в стартующем сезоне УПЛ.

"За чемпионство будет жесткая борьба между "Шахтером" и "Динамо", но я отдам предпочтение донецкому клубу. Мне очень понравилась работа ван Леувена в "Заре" и его подход должен помочь "Шахтеру". Мне он импонирует намного больше Луческу.

Я не увидел ничего креативного и нового в селекции и шагах Луческу. Меня удивляет, что он упрямо продолжал ставить Беседина в состав, и наличие Гармаша в команде, которая на что-то претендует", - сказал Федорчук.

Напомним, что новый сезон чемпионата УПЛ стартует уже в пятницу, 28 июля. Действующим чемпионом является "Шахтер".

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В статье: Валерий Федорчук Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
Fanday

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.07.2023 в 18:50
Ниций ахметівський лизоблюд.
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