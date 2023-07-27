Федорчук: Ван Леувен импонирует мне намного больше Луческу

Известный украинский тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук высказал свое мнение о борьбе за чемпионство в стартующем сезоне УПЛ.
"За чемпионство будет жесткая борьба между "Шахтером" и "Динамо", но я отдам предпочтение донецкому клубу. Мне очень понравилась работа ван Леувена в "Заре" и его подход должен помочь "Шахтеру". Мне он импонирует намного больше Луческу.
Я не увидел ничего креативного и нового в селекции и шагах Луческу. Меня удивляет, что он упрямо продолжал ставить Беседина в состав, и наличие Гармаша в команде, которая на что-то претендует", - сказал Федорчук.
Напомним, что новый сезон чемпионата УПЛ стартует уже в пятницу, 28 июля. Действующим чемпионом является "Шахтер".