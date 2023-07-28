Мозиль: Надеюсь, что Металлист 1925 будет до последнего тура бороться за еврокубки

Вратарь "Металлиста 1925" Олег Мозиль рассказал о летней подготовке, очередном начале сезона матчем против "Шахтера" и амбициях бороться за еврокубковые места.

- Подготовка к новому сезону на финишной прямой, как по твоим ощущениям она прошла? В оптимальной ли уже форме?

- Летние сборы прошли продуктивно, я считаю, была хорошая нагрузка. Думаю, что мы в хорошем физическом состоянии подходим к первой игре.

- Снова придется начинать сезон поединком против "Шахтера", как и год назад. Какие ожидании от матча?

- "Шахтер" - это хорошая команда, чемпионы Украины. Поэтому, я думаю, что с ними будет интересно играть. Мы, конечно, надеемся на положительный результат. Будет тяжелая игра. Но мы будем делать от нас должное, чтобы добыть в этой игре положительный результат.

- В прошлом году провели против них два разных матча. Есть понимание, как сделать так, чтобы было по крайней мере так, как в первом круге, а не так, как во втором?

- В первом круге мы сыграли достаточно грамотно против "Шахтера", не дали им использовать их моменты. Также мы могли и забить там, но спас соперников Трубин. Матч второго круга, я считаю, что это было просто стечение обстоятельств. Такое уже произошло один раз и надеюсь, что больше не повторится.

- Какие твои личные ожидания от грядущего сезона. Как от команды, так и от себя лично?

- Могу сказать, что мы с командой настроены в каждом матче добывать положительный результат. Надеемся, что мы добудем, как можно больше очков и точно не будем бороться до последнего тура за выживание, а будем наоборот до последнего тура бороться за еврокубки, - резюмировал Мозиль.