Директор Шахтера: Через год-два мы выйдем в идеальный формат УПЛ ТВ

Директор " Шахтера " по стратегическому развитию Юрий Свиридов высказал позицию клуба относительно создания УПЛ ТВ, а также поделился ожиданиями от развития проекта.

- По поводу трансляций следующего сезона, 2024/25. Есть ли обсуждение, когда будет конкретика? Или нас следующим летом снова ждет история под названием "телепул"?

– Все будет зависеть от того, как сработает сейчас идея. Если мы увидим, что производство работает, клубы начали зарабатывать деньги… Надеюсь, что будет доверие к проекту и мы будем увеличивать количество клубов УПЛ ТВ. Если посмотреть на количество пошедших вместе клубов, то сегодня их 12. Надеюсь, так и останется.

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Это на 1 клуб больше чем в прошлом году, что уже небольшой прогресс. Но клубы пошли не в чью-либо идею, как было год назад, а в собственную, и сейчас даже самостоятельно платят за производство.

Клубы объединяются и это другой уровень качества доверия. Я уже вижу, что этот путь, который мы прошли за 2 месяца, многим клубам дал большее понимание, о чем мы общаемся. Они уже знают, сколько стоят трансляции, какие идеи монетизации, пути дистрибуции и так далее.

Большинство клубов уже коммерчески настроены, это отлично, и я убежден, что если не сейчас, то через год-два мы выйдем в идеальный формат УПЛ ТВ, который мы построим вместе. На все нужно время, терпение, доверие и уважение.

Идеи УПЛ ТВ уже 3–4 года, и она по-прежнему существует, поэтому имеет смысл ее развивать. Основной идеей УПЛ ТВ должно быть "дискомфортное удовлетворение". Клубы должны идти на компромиссы, чтобы договориться, другого пути я не вижу. Невозможно проталкивать исключительно собственную идею и идти против всех, ожидая, что все согласятся.

И потому сегодня я верю, что 12 клубов, договорившихся в этом сезоне, войдут в историю как клубы, построившие рынок платного футбола. Это событие должно состояться уже через несколько недель, когда мы вместе продадим первую месячную подписку на УПЛ ТВ болельщику. Жду этого дня с нетерпением и убежден, что это будет поворотный момент в развитии УПЛ.