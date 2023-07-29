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Тренер ЛНЗ: Если мы сможем закончить сезон в середине таблицы, это уже будет успех

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ковпак о целях на сезон

Тренер ЛНЗ: Если мы сможем закончить сезон в середине таблицы, это уже будет успех

Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Алексей Ковпак поделился мнениями о дебютном сезоне своей команды в УПЛ,

– Какие задачи на сезон поставлены команде?

– Первый год – это адаптироваться в премьер-лиге. Задачи как таковой нет, но мы сами между собой можем ее поставить. Для нас самый лучший результат, это в каждом матче набранные очки. Если говорить о турнирном положении, мы идем к тому, чтобы за первый год мы могли крепко стоять на ногах. Конечно, если мы сможем закончить сезон внутри таблицы, это уже будет успех.

– Как оцениваете состав команды перед началом сезона?

– Сложно оценить, в первую очередь, покажет чемпионат. На этот сезон состав команды достаточно изменился, появились новые игроки, игроки с опытом игры в УПЛ, на которых мы рассчитываем, и надеемся, что они придадут нам уверенности, а также командной силы. Мы рассчитываем, что эти усиления помогут, но покажет все чемпионат. Потому будем двигаться только вперед!

– Нервничаете ли перед дебютным матчем в премьер лиге?

– Волнение будет перед каждой игрой, но это приятное волнение. Потому что мы долго шли к нашей мечте – попасть в премьер-лигу. Сейчас мы все сделали для максимального результата, потому хочется достойно выступить и выступать. Какие-то волнения всегда будут, но я повторюсь, это приятные волнения, которые не будут отображаться на результате.

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В статье: Александр Ковпак ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.07.2023 в 22:31
завтра посмотрим куда вы попадёте
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