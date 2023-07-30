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Дубинчак: Ярмоленко - настоящий лидер. Это человек, который поведет нас за собой
Владислав о победе над "Минаем"
fcdynamo.com
Киевское "Динамо" стартовало в новом сезоне УПЛ по разгромной победе. В итоге подопечные Мирчи Луческу
Левый защитник столичной команды Владислав Дубинчак поделился мнениями после победы.
– В прошлом сезоне "Динамо" дважды проиграло на старте сезона. В этом же победа это дает больше стимула на позитив?
– Мы заряжены. В предыдущем сезоне мы провинились перед своими болельщиками, перед собой, перед владельцами клуба. Потому мы хотим отдать все силы и выиграть чемпионат Украины в этом году.
– Насколько возвращение Андрея Ярмоленко сменило команду и микроклимат?
– Да, появился человек, который поведет нас за собой. Я надеюсь на это. Он настоящий лидер и на поле, и вне его. Он подходит к молодым ребятам, многое им подсказывает. Видно, что это дает свои плоды, – рассказал Владислав.
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