Дубинчак: Ярмоленко - настоящий лидер. Это человек, который поведет нас за собой

Киевское "Динамо" стартовало в новом сезоне УПЛ по разгромной победе. В итоге подопечные Мирчи Луческу обыграли "Минай" со счетом 4:1.

Левый защитник столичной команды Владислав Дубинчак поделился мнениями после победы.

– В прошлом сезоне "Динамо" дважды проиграло на старте сезона. В этом же победа это дает больше стимула на позитив?

– Мы заряжены. В предыдущем сезоне мы провинились перед своими болельщиками, перед собой, перед владельцами клуба. Потому мы хотим отдать все силы и выиграть чемпионат Украины в этом году.

– Насколько возвращение Андрея Ярмоленко сменило команду и микроклимат?

– Да, появился человек, который поведет нас за собой. Я надеюсь на это. Он настоящий лидер и на поле, и вне его. Он подходит к молодым ребятам, многое им подсказывает. Видно, что это дает свои плоды, – рассказал Владислав.