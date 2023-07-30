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Дубинчак: Ярмоленко - настоящий лидер. Это человек, который поведет нас за собой

Премьер-лига
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Владислав о победе над "Минаем"

Дубинчак: Ярмоленко - настоящий лидер. Это человек, который поведет нас за собой

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" стартовало в новом сезоне УПЛ по разгромной победе. В итоге подопечные Мирчи Луческу обыграли "Минай" со счетом 4:1.

Левый защитник столичной команды Владислав Дубинчак поделился мнениями после победы.

– В прошлом сезоне "Динамо" дважды проиграло на старте сезона. В этом же победа это дает больше стимула на позитив?

– Мы заряжены. В предыдущем сезоне мы провинились перед своими болельщиками, перед собой, перед владельцами клуба. Потому мы хотим отдать все силы и выиграть чемпионат Украины в этом году.

Насколько возвращение Андрея Ярмоленко сменило команду и микроклимат?

– Да, появился человек, который поведет нас за собой. Я надеюсь на это. Он настоящий лидер и на поле, и вне его. Он подходит к молодым ребятам, многое им подсказывает. Видно, что это дает свои плоды, – рассказал Владислав.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай Владислав Дубинчак
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Источник:
Football Hub

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