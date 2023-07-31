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"Футбол - не балет". Попов прокомментировал свое удаление в матче с Минаем

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник "бело-синих" извинился перед Владимиром Одарюком

"Футбол - не балет". Попов прокомментировал свое удаление в матче с Минаем

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов высказался по поводу своего удаления в матче 1-го тура УПЛ против "Миная" (4:1).

"Футбол – не балет. Я извиняюсь перед игроком... Браво, команда", - написал Попов на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Попов получил прямую красную карточку в первой тайме за прямой фол против игрока закарпатцев Владимира Одарюка.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай Денис Попов
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Комментарии (6)
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Spokoyno (Київ)
31.07.2023 в 11:49
Тому треба дивитися КУДИ стрибаєш вперед ногою... На полі "Ти не ОДИН!"
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0
0
Матч Футболович
31.07.2023 в 11:28
Попов бидлом був завжди й на завжди таким бидлом залишиться. До речі сам "кришталевий", на рівних місцях ломався не раз вже,, зломається ще раз й зіп'эться. Чортило недорозвинене.
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
31.07.2023 в 10:45
Ooooo!!!!
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
31.07.2023 в 10:31
Продолжим... Футбол - не каратэ !
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+2
-1
Скачков Леонід (Рівне)
31.07.2023 в 10:21
А він правий.Аби в АПЛ за подібні фоли роздавали червоні,то кожен матч закінчувався б 8 на 8.Судді у нас-суцільні монзулі.
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+1
-3
C_Ballack (Днепр)
31.07.2023 в 10:03
Продолжай так и дальше, все нормально.
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+2
-1

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