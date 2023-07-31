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"Футбол - не балет". Попов прокомментировал свое удаление в матче с Минаем
Защитник "бело-синих" извинился перед Владимиром Одарюком
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" Денис Попов высказался по поводу своего удаления в матче 1-го тура УПЛ против "Миная" (4:1).
"Футбол – не балет. Я извиняюсь перед игроком... Браво, команда", - написал Попов на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, Попов получил прямую красную карточку в первой тайме за прямой фол против игрока закарпатцев Владимира Одарюка.
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Комментарии (6)
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Spokoyno (Київ)
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