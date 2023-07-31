"Футбол - не балет". Попов прокомментировал свое удаление в матче с Минаем

Защитник "Динамо" Денис Попов высказался по поводу своего удаления в матче 1-го тура УПЛ против "Миная" (4:1).

"Футбол – не балет. Я извиняюсь перед игроком... Браво, команда", - написал Попов на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Попов получил прямую красную карточку в первой тайме за прямой фол против игрока закарпатцев Владимира Одарюка.