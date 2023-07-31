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Шахтер объявил о подписании вингера молодежной сборной Бразилии
Второй трансфер за день
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" оформил второй трансфер за день. Донецкий клуб объявил о подписании 18-летнего полузащитника "Васко да Гамы" Эгиналдо.
Вингер молодежной сборной Бразилии поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать до 30 июня 2028 года.
Ранее СМИ сообщали, что трансфер оценивается в 3,5-4 миллиона евро.
Эгиналду начинал профессиональные выступления в бразильском клубе "Артсул", в 2022 году перешел в ФК "Васко да Гама", за главную команду которого провел 29 матчей и забил 3 мяча. В сезоне-2023 принял участие в 11 поединках во всех турнирах (4 игры в чемпионате Бразилии, 1 - в Кубке Бразилии, 6 - в чемпионате и Кубке Кариока).
Выступает за молодежную сборную Бразилии U20, в составе которой дебютировал 10 сентября 2022 года в товарищеской встрече с Узбекистаном U19 и на сегодня провел 3 матча. Участник молодежного чемпионата мира 2023 года.
Напомним, что сегодня "Шахтер" подписал израильского центрбека.
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