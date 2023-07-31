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Шахтер объявил о подписании вингера молодежной сборной Бразилии

Премьер-лига
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Второй трансфер за день

Шахтер объявил о подписании вингера молодежной сборной Бразилии

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" оформил второй трансфер за день. Донецкий клуб объявил о подписании 18-летнего полузащитника "Васко да Гамы" Эгиналдо.

Вингер молодежной сборной Бразилии поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать до 30 июня 2028 года.

Ранее СМИ сообщали, что трансфер оценивается в 3,5-4 миллиона евро.

Эгиналду начинал профессиональные выступления в бразильском клубе "Артсул", в 2022 году перешел в ФК "Васко да Гама", за главную команду которого провел 29 матчей и забил 3 мяча. В сезоне-2023 принял участие в 11 поединках во всех турнирах (4 игры в чемпионате Бразилии, 1 - в Кубке Бразилии, 6 - в чемпионате и Кубке Кариока).

Выступает за молодежную сборную Бразилии U20, в составе которой дебютировал 10 сентября 2022 года в товарищеской встрече с Узбекистаном U19 и на сегодня провел 3 матча. Участник молодежного чемпионата мира 2023 года.

Напомним, что сегодня "Шахтер" подписал израильского центрбека.

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В статье: Васко да Гама (Бразилия) Шахтер (Донецк)
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (9)
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Maldini (Киев)
31.07.2023 в 16:54
Не понятна логика Шахтёра.а вернее его менеджмент!Вместо того чтобы развивать отечественный футбол,развиваем Бразилию!Тренеры постоянно иностранные.а СВОИ дэ-в сраци?!Пора "Шахтёр"переименовать в "КуябУ-2!"СЛАВА УКРАИНЕ И ЕГО ВБОЛИВАДЬНЫКАМ!
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0
-2
Грязный Гаррик (C)
31.07.2023 в 17:01
Бразильцы не помешают выносу Шахтера от Фейенордов или Баварий в ЕК...стабильно
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0
-1
fanatSD (донецк)
31.07.2023 в 17:04
гнида упоротая
0
0
Cassid (Kiev)
31.07.2023 в 17:23
Т.е. то, что Шахтер весь прошлый чемпионат отыграл украинцами, вам уже мало.Легионеры беруться на проблемные позиции. Два бразила на "позицию Мудрика". Потому что с академии никого нет, а оббирать другие украинские команды наверное не стоит.Украинцы и так играют на большинстве позиций. Причем молодые украинцы.
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0
0
Грязный Гаррик (C)
31.07.2023 в 16:12
У ШД наверное человек 50 в составе.продали бы кучу игроков середнякам упл и 1 лиги - условных Погореловых,Тотовицких,Петряка,Назарину и т.д.
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scorpius (Ck)
31.07.2023 в 16:19
Не переживай, без тебя разберутся кого продать
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0
0
fanatSD (донецк)
31.07.2023 в 16:20
что ты так переживаешь за шахтёр?желаешь ему потерять очки в матчах против соперников?засланный казачок
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0
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fanatSD (донецк)
31.07.2023 в 16:23
хлебало прикрой упоротый
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0
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MaximSK (Киев)
31.07.2023 в 16:30
Согласен, есть часть игроков, которые Шахтеру не нужны, включил бы в список и Шведа, слишком часто и надолго травмируется, Петряк в отличие от Зубкова не тянет, ему надо возвращаться в Венгрию
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