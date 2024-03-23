Первая выездная победа Миная и недооценка соперника от ЛНЗ. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

Перенесенный матч 17-го тура

23.03.2024

ЛНЗ - Минай 1:2

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 19 13 4 2 39 - 17 43 2 Кривбасс 21 13 4 4 38 - 22 43 3 СК Днепр-1 21 11 6 4 29 - 19 39 4 Динамо 18 12 2 4 41 - 21 38 5 Рух 21 9 9 3 32 - 21 36 6 Полесье 21 9 6 6 26 - 17 33 7 Ворскла 21 8 5 8 21 - 28 29 8 ЛНЗ 21 6 7 8 21 - 25 25 9 Колос 20 5 9 6 15 - 15 24 10 Черноморец 20 7 2 11 26 - 28 23 11 ФК Александрия 20 6 5 9 15 - 24 23 12 Заря 18 4 7 7 18 - 21 19 13 Оболонь 20 4 6 10 12 - 25 18 14 Верес 20 3 7 10 18 - 31 16 15 Металлист 1925 21 4 4 13 21 - 39 16 16 ФК Минай 20 2 7 11 11 - 30 13

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024

22-й тур

29.03.2024

Заря 15:30 Металлист 1925

30.03.2024

Оболонь 13:00 Шахтер

Полесье 15:30 Черноморец

Верес 18:00 Кривбасс

31.03.2024

Минай 13:00 Александрия

Ворскла 15:30 Динамо

Колос 18:00 Днепр-1

1.04.2024