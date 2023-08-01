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Голкипер Кривбасса: Считаю, мы выглядели лучше, чем Александрия

Премьер-лига
(1 голосов)

Криворожский клуб проиграл со счетом 0:1

Голкипер Кривбасса: Считаю, мы выглядели лучше, чем Александрия

Фото: fckryvbas.com

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Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о стартовом матче нового сезона УПЛ против "Александрии" (0:1).

- Если не брать во внимание счет, то игра с нашей стороны получилась довольно интересная. "Кривбасс" контролировал мяч, проводил интересные атаки. Игра нам полностью давалась даже в меньшинстве. Считаю, мы точно не заслуживали поражения и выглядели лучше, чем соперник.

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Не хотелось бы комментировать арбитраж. Ведь они судят, мы играем и должны следить за своими действиями. Оставшись в меньшинстве, играли, как говорится, за себя и за того парня. На поле отдавались максимально. Вдесятером очень неплохо играли.

- В перерыве игры Юрий Вернидуб на чем акцентировал внимание?

- Просил чаще идти в атаку, прессинговать соперника, ждать своего шанса. Не играть близко к своим воротам. Нам это удалось даже в меньшинстве. Этот матч показал, что мы физически хорошо готовы и можем давать бой любому оппоненту даже в меньшинстве, - сказал Клищук.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия Андрей Клищук
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Источник:
fckryvbas.com

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