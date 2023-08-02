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На Закарпатье разоблачили группу, подозреваемую в ограблении дома экс-игрока сборной Украины - СМИ
Преступники совершали кражи из частных домов в Закарпатской области
t.me/pgo_gov_ua
На Закарпатье разоблачена преступная группа, которая обворовала частные домовладения. Среди пострадавших, по данным СМИ - экс-игрок сборной Украины и "
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области. Они тщательно готовились к совершению преступлений. С помощью спецтехники проводили наблюдение за будущим объектом. Чтобы их не разоблачили, передвигались по дорогам без видеонаблюдения и использовали другие методы конспирации.
Как отметили в Офисе Генпрокурора, одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК "Шахтер" Донецк. Из его дома украли значительное количество ценных вещей и деньги.
В общей сложности они нанесли потерпевшим более 500 тыс. долларов США ущерба.
Во время проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество. В настоящее время им избраны меры пресечения – содержание под стражей.
Правоохранители имя футболиста не упоминают, но "Украинская правда пишет", что это экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины, главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер.
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