  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. На Закарпатье разоблачили группу, подозреваемую в ограблении дома экс-игрока сборной Украины - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На Закарпатье разоблачили группу, подозреваемую в ограблении дома экс-игрока сборной Украины - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Преступники совершали кражи из частных домов в Закарпатской области

На Закарпатье разоблачили группу, подозреваемую в ограблении дома экс-игрока сборной Украины - СМИ

t.me/pgo_gov_ua

Новина українською

На Закарпатье разоблачена преступная группа, которая обворовала частные домовладения. Среди пострадавших, по данным СМИ - экс-игрок сборной Украины и "Шахтера", а ныне главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области. Они тщательно готовились к совершению преступлений. С помощью спецтехники проводили наблюдение за будущим объектом. Чтобы их не разоблачили, передвигались по дорогам без видеонаблюдения и использовали другие методы конспирации.

Как отметили в Офисе Генпрокурора, одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК "Шахтер" Донецк. Из его дома украли значительное количество ценных вещей и деньги.

В общей сложности они нанесли потерпевшим более 500 тыс. долларов США ущерба.

Во время проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество. В настоящее время им избраны меры пресечения – содержание под стражей.

Правоохранители имя футболиста не упоминают, но "Украинская правда пишет", что это экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины, главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер.

По теме
yellow-arrow
Ванат: Луческу говорил, что я штатный пенальтист команды
yellow-arrow
Сабо: На Динамо у меня обиды нет, но с Суркисом я не разговариваю до сегодняшнего дня
yellow-arrow
Верес - Шахтер: смотреть онлайн Live прямая видеотрансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Кучер СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде