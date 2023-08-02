Матвиенко не обязан был ждать свисток, но судья мешал Вересу. О голе Шахтера в матче второго тура УПЛ

Игроки имеют право пробивать/разыгрывать штрафной удар без свистка. Свисток, которым сигнализируется возобновление игры при розыгрыше штрафного удара, звучит тогда, когда пробивающая штрафной команда просит судью об этом свистке. Также команда, владеющая мячом, может обращаться к арбитру об отводе стенки на 9,15 метра. Защищающаяся команда ни о чем арбитра просить права не имеет.

Очевидно, Матвиенко и компания во время штрафного удара, с которого был забит мяч в матче с "Вересом", о свистке не просили. Но между ними и арбитром была коммуникация, которая касалась того конкретного эпизода. Чтобы давать объективную оценку этому моменту, нужно знать, о чем именно говорили игроки и судья.

Но если делать выводы чисто с поведения, жестов Александра Шандора, то следует, что оговаривался либо свисток, либо какой-то другой сигнал от арбитра, который должен был засвидетельствовать начало розыгрыша. Тем более, это логично. В правилах сказано, что игроки могут пробивать/разыгрывать штрафной без свистка, но после разрешения арбитра в поле. Дальше уже вопрос к Шандору – было ли это разрешение. И если просто разрешение, а не договоренность про розыгрыш по свистку, то почему во время своих жестов он указывал именно на свисток?

Интересно, что после матча высказались обе стороны, предоставив противоречащие друг другу показания.

Николай Матвиенко: "Я взял мяч, подошел к арбитру, он мне демонстративно показал на свисток и спросил, буду ли я бить по свистку. Я ответил, что нет, поставил мяч и пробил. Это уже вопрос к футболистам "Вереса" почему они там не разобрались, но никак не к судье и не ко мне".

Сергей Лавриненко: "В раздевалке в перерыве футболисты сказали, что в эпизоде с пропущенным голом арбитр указал на свисток. Что значит – ввод мяча в игру по свистку. Поэтому все разошлись. А игрок "Шахтера" без разрешения арбитра пробил и забил гол. Разбирать это – дело Комитета арбитров. А мы – не должны делать такие ошибки. Концентрация внимания должна быть максимальная. Потому что это заключительные минуты тайма. Ребята говорят, что он показал на свисток. Поэтому они начали разбирать позиции, согласно нашему плану игры на стандартах".

Важно отметить, что в момент, когда Матвиенко уже готовился к удару, арбитр находился спиной к воротам и к скоплению футболистов перед воротами, что априори недопустимо, ведь судья в такой позиции упускал любые возможности контролировать игру и конкретный эпизод. Во-вторых, даже если абстрагироваться от того, что жесты Шандора в направлении свистка сбили игроков "Вереса" с толку, можно говорить о том, что своим расположением на поле судья перекрывал поле обзора голкиперу "Вереса" и нескольким игрокам. А это тоже недопустимо.

Даже если по формальным признакам гол забит без нарушения правил, это тот яркий пример, когда судья создал ситуацию, в которой одна из команд была априори в невыгодном положении. А это уже нарушение спортивного принципа.