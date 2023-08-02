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Матвиенко не обязан был ждать свисток, но судья мешал Вересу. О голе Шахтера в матче второго тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Судейский анализ матча Верес – Шахтер (1:1)

Матвиенко не обязан был ждать свисток, но судья мешал Вересу. О голе Шахтера в матче второго тура УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Игроки имеют право пробивать/разыгрывать штрафной удар без свистка. Свисток, которым сигнализируется возобновление игры при розыгрыше штрафного удара, звучит тогда, когда пробивающая штрафной команда просит судью об этом свистке. Также команда, владеющая мячом, может обращаться к арбитру об отводе стенки на 9,15 метра. Защищающаяся команда ни о чем арбитра просить права не имеет.

Очевидно, Матвиенко и компания во время штрафного удара, с которого был забит мяч в матче с "Вересом", о свистке не просили. Но между ними и арбитром была коммуникация, которая касалась того конкретного эпизода. Чтобы давать объективную оценку этому моменту, нужно знать, о чем именно говорили игроки и судья.

Но если делать выводы чисто с поведения, жестов Александра Шандора, то следует, что оговаривался либо свисток, либо какой-то другой сигнал от арбитра, который должен был засвидетельствовать начало розыгрыша. Тем более, это логично. В правилах сказано, что игроки могут пробивать/разыгрывать штрафной без свистка, но после разрешения арбитра в поле. Дальше уже вопрос к Шандору – было ли это разрешение. И если просто разрешение, а не договоренность про розыгрыш по свистку, то почему во время своих жестов он указывал именно на свисток?

Интересно, что после матча высказались обе стороны, предоставив противоречащие друг другу показания.

Николай Матвиенко: "Я взял мяч, подошел к арбитру, он мне демонстративно показал на свисток и спросил, буду ли я бить по свистку. Я ответил, что нет, поставил мяч и пробил. Это уже вопрос к футболистам "Вереса" почему они там не разобрались, но никак не к судье и не ко мне".

Сергей Лавриненко: "В раздевалке в перерыве футболисты сказали, что в эпизоде с пропущенным голом арбитр указал на свисток. Что значит – ввод мяча в игру по свистку. Поэтому все разошлись. А игрок "Шахтера" без разрешения арбитра пробил и забил гол. Разбирать это – дело Комитета арбитров. А мы – не должны делать такие ошибки. Концентрация внимания должна быть максимальная. Потому что это заключительные минуты тайма. Ребята говорят, что он показал на свисток. Поэтому они начали разбирать позиции, согласно нашему плану игры на стандартах".

Важно отметить, что в момент, когда Матвиенко уже готовился к удару, арбитр находился спиной к воротам и к скоплению футболистов перед воротами, что априори недопустимо, ведь судья в такой позиции упускал любые возможности контролировать игру и конкретный эпизод. Во-вторых, даже если абстрагироваться от того, что жесты Шандора в направлении свистка сбили игроков "Вереса" с толку, можно говорить о том, что своим расположением на поле судья перекрывал поле обзора голкиперу "Вереса" и нескольким игрокам. А это тоже недопустимо.

Матвиенко не обязан был ждать свисток, но судья мешал Вересу. О голе Шахтера в матче второго тура УПЛ - изображение 1

Даже если по формальным признакам гол забит без нарушения правил, это тот яркий пример, когда судья создал ситуацию, в которой одна из команд была априори в невыгодном положении. А это уже нарушение спортивного принципа.

Видео и стоп-кадр - УПЛ ТБ

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (24)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 23:40
семйон, напиши уже в материале, какими пунктами судейского регламента обозначена данная процедура, а то, вижу, люди не отличают коммуникаций арбитра от указательных жестов!
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0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.08.2023 в 23:28
Це вже щось нове - свисток по панятіям . В певних колах , бачу , це прийнятно і зрозуміло .
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+1
0
avatar
Доктор Хаймарс
02.08.2023 в 22:56
Судья не перекрывал обзор вратарю. На картинке ж видно.
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+1
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 22:58
та это киселёвщина чистой воды
Ответить
0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 23:08
мож, сероводородным облаком?))
Ответить
0
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
02.08.2023 в 22:46
Та не ситуацію створив суддя, а ГОЛ! А все інше розмови та судження, якими міняються дописувачі на цьому сайті! Які в залежності від своїх вподобань оцінюють з вигідного ракурсу. За кого вболіває С... всі ж знають. Я не вболіваю за Шахтар, тим більше Верес. Авжеж матч не дивився і якщо б не гвалт нічого б не знав, не передивлявся і не писав. А тут заголовок все ЯСНО, а по тексту ПОТРІБНО РОЗБИРАТИСЯ можливі варіанти! І я з "потрібно" згоден. Бо свисток Шебек показав, мабуть не для того, щоб всі бачили, що він у нього Є, за грою не слідкував, до того "прикрив" міть удару від голкіпера! САДИСЬ Сергійко ДВІЙКА Чи то через місяць буде.
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+2
-3
avatar
Spokoyno (Київ)
02.08.2023 в 22:50
І навіть Матвієнко відмітив, що "він мені демонстративно показав на свисток" А що Микола один на полі? Чи інші за діями судді не слідкували?
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+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 22:52
судья спросил: по свистку пробивать или нет? понял теперь, что ЭТОТ жест означает? а если же по свистку, то рука ВЫПРЯМЛЯЕТСЯ ВВЕРХ и демонстрируется свисток, чтобы все видели!
0
-4
avatar
Spokoyno (Київ)
02.08.2023 в 23:02
А що Микола був на полі один?!? Так трошки переплутав... знаю, що арбітр щось на Ш... яке перше прізвище на цю літеру побачив, то і втулив. Поясні, закривати міть удару від голкіпера та не слідкувати за подіями на полі це ... правильно. Якщо ти "не заперечуєш" продовження гри, ЧОМУ закриваєш м'яч від голкіпера та не слідкуєш за грою?
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 23:07
свисток он показывал моте с вопросом о дальнейших его действиях по поводу пробития штрафного удара. но ты считал этот жест как "пробить штрафной ПОСЛЕ свистка". НЕВЕРНО! "САДИСЬ Сергійко ДВІЙКА" (с)
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 23:24
ты так и не догнал, я вижу))) 1. судья спрашивает игрока бьющей команды (при этом ведя диалог именно с ним и только ему демонстрируя свисток, просто невысоко подняв его): слы, ты по свистку пробивать будешь? 2. ответ: нет! - бьётся в любой (!!!) момент, не обращая внимания на дислокацию соперников, на строительные работы по возведению стенки и прочей вратарской глины))) 3. ответ: да! - "перед пробитием штрафного удара; свисток держится большим, указательным и средним пальцами, рука ВЫТЯНУТА ВВЕРХ" (с)
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
02.08.2023 в 23:24
Якщо я б один... То дійсно були б тільки до мене питання, чи те що комусь не вигідно то і нема
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 23:25
вижу, снова не дошло...
0
-1
avatar
Доктор Хаймарс
02.08.2023 в 22:53
Який Шебек?
Ответить
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 22:55
да там со зрением, памятью, жестикуляцией, видать, проблемы))
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 22:56
ты судью бразильского загуглил?)))
0
-3
avatar
Доктор Хаймарс
02.08.2023 в 22:58
не ещё, ща гляну
0
-3
avatar
Доктор Хаймарс
02.08.2023 в 23:03
+1
-2
avatar
Доктор Хаймарс
02.08.2023 в 23:04
Это возможно только в Бразилии
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 22:54
и хватит уже киселёвщиной заниматься: судья отошёл в сторону от ворот, поэтому ну никак не мог перекрывать обзор вратарю. обзор ему перекрывала "первая скоропальная стенка" из своих игроков!
Ответить
0
-3
avatar
Доктор Хаймарс
02.08.2023 в 22:58
скоропалительная ))
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 22:59
это от "быстрая самопальная" без воротникА)))
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 22:38
а шо там судья сказал за пеналь в этом эпизоде? нога топалова была на линии, когда его сбивали
Ответить
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 22:28
ну шо, спокойный?
Ответить
0
-3

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