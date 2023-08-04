Пятов: Луческу в Динамо? Есть какая-то любовь, ответственность...

Легендарный голкипер " Шахтера " Андрей Пятов, который в воскресенье проведет свой прощальный матч, отреагировал на переход Мирчи Луческу в "Динамо" в 2020 году.

"Я тогда сказал, что для меня это то же самое, если бы я перешел в "Динамо". Есть какая-то любовь, ответственность... Это на всю жизнь, когда ты являешься частью такого клуба. Человек сделал для клуба, и клуб для человека очень много, и так уйти... Не знаю, это его выбор, его путь. Для меня это было странно, я его не понял.

Сейчас могу сказать, что нет. Хочу развиваться в "Шахтере". Хочу поднимать сейчас уровень голкиперов, а потом не знаю — может буду помощником, может буду главным, все зависит от меня. Пока я сосредоточен только на "Шахтере", а дальше, в такое время, не можем забегать вперед и говорить, что будет дальше. Пока я в "Шахтере" и с "Шахтером" в сердце", - сказал Пятов.