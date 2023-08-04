  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пятов: Луческу в Динамо? Есть какая-то любовь, ответственность...
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов: Луческу в Динамо? Есть какая-то любовь, ответственность...

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Голкипер Шахтера точно не перейдет в Динамо

Пятов: Луческу в Динамо? Есть какая-то любовь, ответственность...

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный голкипер "Шахтера" Андрей Пятов, который в воскресенье проведет свой прощальный матч, отреагировал на переход Мирчи Луческу в "Динамо" в 2020 году.

"Я тогда сказал, что для меня это то же самое, если бы я перешел в "Динамо". Есть какая-то любовь, ответственность... Это на всю жизнь, когда ты являешься частью такого клуба. Человек сделал для клуба, и клуб для человека очень много, и так уйти... Не знаю, это его выбор, его путь. Для меня это было странно, я его не понял.

Сейчас могу сказать, что нет. Хочу развиваться в "Шахтере". Хочу поднимать сейчас уровень голкиперов, а потом не знаю — может буду помощником, может буду главным, все зависит от меня. Пока я сосредоточен только на "Шахтере", а дальше, в такое время, не можем забегать вперед и говорить, что будет дальше. Пока я в "Шахтере" и с "Шахтером" в сердце", - сказал Пятов.

По теме
yellow-arrow
Оболонь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура чемпионата Украины
yellow-arrow
Турецкий Газиантеп арендовал форварда Металлиста
yellow-arrow
Динамовец Попов и криворожанин Семотюк получили по два матча бана от КДК УАФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Андрей Пятов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Матч Футболович
04.08.2023 в 18:07
З Пятовим згоден. Такі люди не могли піти з ШД в ДК або навпаки. Це якби Ярмоленко повернувся не в Динамо а в Шахтар. Так й Лучнеску, для вболівальників Шахтаря він помер коли в дирявий стан пішов.
Ответить
+1
-1
avatar
Сокира (New Castle)
04.08.2023 в 18:20
Ти Дебіл підарасович,а не матч футболович
Ответить
0
-2
avatar
Сокира (New Castle)
04.08.2023 в 18:21
шлюхтьор - команда чморів. А вболівальники шлюхтьора - русняві підараси
Ответить
0
0
avatar
Сокира (New Castle)
04.08.2023 в 17:14
Можна подумати, що Шлюхтьор - то щось сакральне,типу Барселони, МЮ, чи Мілану,а не клуб, який утримується на гроші напівкримінального олігарха.
Ответить
0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.08.2023 в 17:26
шахтёр шлюх (дупамо, кал, кал-1, ..) тёр, трёт и будет тереть!
Ответить
+2
-1
avatar
Сокира (New Castle)
04.08.2023 в 17:47
шлюхтьор - команда чморів. А вболівальники шлюхтьора - русняві підараси
0
-2
avatar
Сокира (New Castle)
04.08.2023 в 17:50
0
0
shura73 (угледар)
04.08.2023 в 17:29
щлюха это ты дырявый .... и стоишь недорого
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.08.2023 в 17:30
это сок иры
+1
-1
avatar
Сокира (New Castle)
04.08.2023 в 17:48
шлюхтьор - команда чморів. А вболівальники шлюхтьора - русняві підараси
0
-2
avatar
Сокира (New Castle)
04.08.2023 в 17:52
А мама твоя щей шлюха дирява ?
+1
-1
Матч Футболович
04.08.2023 в 18:06
пукнув в лужу - лови сокиру, дурень, Га?! Що? Не спіймав, лови другу дурачок) піди з під шуб суркіса собі пиріжок візьми. Недорозвинений.
Ответить
+1
-1
avatar
Сокира (New Castle)
04.08.2023 в 18:19
То не пукай.Не ловитимеш сокири, малорос їбучий.
0
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде