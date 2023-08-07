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Хавбек Полесья: Немного грустно, но мы сами в этом виноваты

Премьер-лига
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Денис Янаков высказался о поражении от "Днепра-1"

Хавбек Полесья: Немного грустно, но мы сами в этом виноваты

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Денис Янаков прокомментировал поражение от "Днепра-1" (1:2) во 2-м туре УПЛ.

"Впечатления от игры даже сложно сейчас описать словами. Потому что с 20 минуты мы играли в меньшинстве, терпели, ждали свои моменты и вот в конце заработали пенальти, забили. И, возможно, где-то немножко уже поверили, что матч закончился. Абсолютно справедливо сказано, "Днепр-1" - серебряный призер прошлого чемпионата. Но мы должны выходить и не смотреть кто напротив нас. Мы должны играть в ту игру, о которой говорят тренеры и мы должны это делать.

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Когда тренер выпускал меня, он сказал, что я выхожу вместо нападающего, но смещаюсь на левый фланг. Нужно было бежать вперед, ведь мы проигрывали, по сути уже не было что терять. Были довольно неплохие моменты, когда мы выбегали и создавали моменты. Все же забили мяч, но не дотерпели. За это немного грустно, но мы сами в этом виноваты.

Я хочу поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживают нас несмотря на сложные времена в стране и что они не остаются равнодушными к "Полесью". Это очень приятно. Мы играем для них и ради них", - отметил Янаков.

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В статье: Полесье (Житомир) Денис Янаков СК Днепр-1
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Источник:
polissyafc.com

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