  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Автограф-сессию Ярмоленко посетили около тысячи болельщиков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Автограф-сессию Ярмоленко посетили около тысячи болельщиков

Премьер-лига
(1 голосов)

Все соскучились по своему кумиру

Автограф-сессию Ярмоленко посетили около тысячи болельщиков

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Вчера, 6-го августа, на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского состоялось долгожданное событие для болельщиков "Динамо" - автограф-сессия их кумира Андрея Ярмоленко, который недавно вернулся в киевский клуб.

Несмотря на жаркую погоду, пообщаться с футболистом пришло около 1000 болельщиков разного возраста, пола, профессий и рода деятельности, и очередь в конференц-зал простиралась аж на улицу.

Присутствующие были вознаграждены сполна, ведь Андрей уделил всем внимание, приветливо общался раздавал автографы и фотографировался на память, ведь ему встреча с динамовскими болельщиками тоже принесла радость и удовольствие. Некоторые просили записать видео-обращение к военным, которые защищают нашу страну на передовой, и динамовец охотно это делал.

Читайте такжеУЕФА сократил число потенциальных соперников Динамо и Днепра-1 в 4-м раунде ЛК

По теме
yellow-arrow
Буяльский: Мне кажется, в автобусе я больше времени провожу, чем дома
yellow-arrow
Лунев: В матче с Зарей пробивал пенальти впервые в карьере
yellow-arrow
Матчи Динамо и Днепра-1 в еврокубках, старт АПЛ, Испании и Франции. Расписание футбола на 7 - 13 августа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде