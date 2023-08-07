Автограф-сессию Ярмоленко посетили около тысячи болельщиков

Вчера, 6-го августа, на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского состоялось долгожданное событие для болельщиков "Динамо" - автограф-сессия их кумира Андрея Ярмоленко, который недавно вернулся в киевский клуб.

Несмотря на жаркую погоду, пообщаться с футболистом пришло около 1000 болельщиков разного возраста, пола, профессий и рода деятельности, и очередь в конференц-зал простиралась аж на улицу.

Присутствующие были вознаграждены сполна, ведь Андрей уделил всем внимание, приветливо общался раздавал автографы и фотографировался на память, ведь ему встреча с динамовскими болельщиками тоже принесла радость и удовольствие. Некоторые просили записать видео-обращение к военным, которые защищают нашу страну на передовой, и динамовец охотно это делал.