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Буяльский: Мне кажется, в автобусе я больше времени провожу, чем дома

Премьер-лига
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Полузащитник "Динамо" рассказал о частых переездах команды

Буяльский: Мне кажется, в автобусе я больше времени провожу, чем дома

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о частых переездах команды.

– Я уже сам запутался, куда мы ездим. Мне кажется, что в автобусе я больше времени провожу, чем у себя дома. Не говоря уже о семье, родителях и родных.

– Выбор Бухареста связан с тем, чтобы меньше ездить?

– Я не знаю. В принципе, без разницы, что туда ехать 9 часов, что оттуда 9 часов. Нет разницы, — сказал Буяльский для YouTube-канала "ПроФутбол Digital".

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ПроФутбол Digital

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