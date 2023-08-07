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Буяльский: Мне кажется, в автобусе я больше времени провожу, чем дома
Полузащитник "Динамо" рассказал о частых переездах команды
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о частых переездах команды.
– Я уже сам запутался, куда мы ездим. Мне кажется, что в автобусе я больше времени провожу, чем у себя дома. Не говоря уже о семье, родителях и родных.
– Выбор Бухареста связан с тем, чтобы меньше ездить?
– Я не знаю. В принципе, без разницы, что туда ехать 9 часов, что оттуда 9 часов. Нет разницы, — сказал Буяльский для YouTube-канала "ПроФутбол Digital".
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Источник:ПроФутбол Digital
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