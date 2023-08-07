Буяльский: Мне кажется, в автобусе я больше времени провожу, чем дома

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о частых переездах команды.

– Я уже сам запутался, куда мы ездим. Мне кажется, что в автобусе я больше времени провожу, чем у себя дома. Не говоря уже о семье, родителях и родных.

– Выбор Бухареста связан с тем, чтобы меньше ездить?

– Я не знаю. В принципе, без разницы, что туда ехать 9 часов, что оттуда 9 часов. Нет разницы, — сказал Буяльский для YouTube-канала "ПроФутбол Digital".