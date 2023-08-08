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Приходько: О чем Вернидуб говорил после матча с Зарей? Это наша командная тайна
Кривбасс переломил игру в матче с Зарей
fckryvbas.com
Хавбек "Кривбасса" Клим Приходько прокомментировал
– Довольно непростой поединок получился. Понравился второй тайм в исполнении "Кривбасса". После перерыва вышли и сделали свое дело: забили два гола и победили.
Счастлив, что удалось отметиться, что мой гол помог команде завоевать три очка. Жара? Команды играли в равных условиях, было все равно тяжело и нам, и сопернику.
– Какие наставления давал Юрий Николаевич перед твоим выходом на замену?
– Говорил, выйди и покажи свои лучшие качества. Надеюсь, так и случилось, и мне это удалось. Все очень рады, что удалось одержать волевую победу.
– После финального свистка Юрий Вернидуба собрал всех в центральном круге. О чем говорили, если не секрет?
– Это наша командная тайна.
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