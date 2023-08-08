Приходько: О чем Вернидуб говорил после матча с Зарей? Это наша командная тайна

Хавбек "Кривбасса" Клим Приходько прокомментировал победу своей команды над "Зарей" (3:1) во 2-м туре УПЛ.

– Довольно непростой поединок получился. Понравился второй тайм в исполнении "Кривбасса". После перерыва вышли и сделали свое дело: забили два гола и победили.

Счастлив, что удалось отметиться, что мой гол помог команде завоевать три очка. Жара? Команды играли в равных условиях, было все равно тяжело и нам, и сопернику.

– Какие наставления давал Юрий Николаевич перед твоим выходом на замену?

– Говорил, выйди и покажи свои лучшие качества. Надеюсь, так и случилось, и мне это удалось. Все очень рады, что удалось одержать волевую победу.

– После финального свистка Юрий Вернидуба собрал всех в центральном круге. О чем говорили, если не секрет?

– Это наша командная тайна.