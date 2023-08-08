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Днепр-1 отклонил два предложения по Сватку. Клуб оценивает игрока выше 1 млн евро
У днепрян были предложения из Турции и Болгарии
Фото: scdnipro1.com.ua
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С предложениями по капитану днепрян выходили болгарский "Лудогорец" и турецкий "Адана Демирспор".
Впрочем, украинский клуб не устроили предложенные суммы – "Днепр-1" оценивает игрока выше 1 млн евро и готов продать только тому, кто полностью оплатит клаусулу.
Ранее была информация, что
Футболист в прошлом сезоне провел 35 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал один ассист. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.
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