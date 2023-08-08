Днепр-1 отклонил два предложения по Сватку. Клуб оценивает игрока выше 1 млн евро

" Днепр-1 " этим летом получил два предложения по своему 28-летнему капитану Александру Сватку, сообщает журналист Игорь Бурбас.

С предложениями по капитану днепрян выходили болгарский "Лудогорец" и турецкий "Адана Демирспор".

Впрочем, украинский клуб не устроили предложенные суммы – "Днепр-1" оценивает игрока выше 1 млн евро и готов продать только тому, кто полностью оплатит клаусулу.

Ранее была информация, что "Лудогорец" предлагал за игрока порядка 1 млн евро .

Футболист в прошлом сезоне провел 35 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал один ассист. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.