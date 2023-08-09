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"Бенфика подписала фантастического игрока". Каштру дал характеристику Трубину
Именно под руководством португальца украинец начал играть в основе "Шахтера"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин совсем скоро официально станет игроком "Бенфики". Недавно украинского вратаря заметили в Португалии вместе с представителями своих агентов и руководством "орлов".
Ранее сообщалось, что "горняки" получат за 22-летнего кипера 10+1 млн евро и 40% прав от последующей перепродажи.
Луиш Каштру, под чьим руководством Трубин начинал делать свои первые шаги в основе дончан, высказался о переезде игрока в португальский клуб. Экс-наставник донецкой команды отметил, что "Бенфика" подписала фантастического игрока, которого ждет большое будущее.
Напомним, Каштру работал в "Шахтере" с лета 2019 по май 2021 года.
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