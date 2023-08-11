Без тени сомнения. Почему Чигринский не лишний в Шахтере

Если бы не травма Валерия Бондаря, произошедшая в матче против "Металлиста 1925", то мы бы не увидели Дмитрия Чигринского снова в футболке "горняков". Перелом ключицы с последующим восстановлением займет около восьми недель, поэтому "Шахтер" взялся экстренно мониторить рынок - во-первых, важно не ловить гав на старте УПЛ, во-вторых, на горизонте групповой раунд Лиги чемпионов.

Приглашение Чигринского вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков, однако мы убеждены - дончане поступили мудро и выиграют от такого союза. Объясняем почему.

Уровень УПЛ позволяет довериться Чигринскому

Есть небезосновательное чувство, что на историю с прибытием Дмитрия повлиял положительный опыт имени Ярослава Ракицкого. Защитник опозорился в Турции (639 минут, две красных и бесславный разрыв контракта), однако лучшим образом зарекомендовал себя дома.

В 14 встречах исполнитель отличился 2 голами и 3 ассистами, вывел команду в 1/8 ЛЕ, безболезненно заменил Сергея Кривцова и предоставил Игорю Йовичевичу тактический люфт. Все мы знаем, какие у Ракицкого удар, пас и видение поля - как итог почти в 35 защитник не растворился и наоборот нашел лояльность в глазах фанатов.

Похоже, что не подведет и Чигринский - центрбек обладает колоссальным опытом, прекрасно знает внутреннюю кухню и обязан выделяться на фоне соперников. Причина хорошо известна - сейчас УПЛ даже не та, которой Дмитрий запомнил ее в 2016-м, когда решился на переезд в Грецию.

Да, в ноябре футболисту исполнится 37. Кардинально ли это влияет, если скорости в чемпионате Украины откровенно низкие? К тому же у "оранжево-черных", привыкших выступать первым номером, мало конкурентов, способных не просто навязать борьбу, а еще и делать это не от обороны. Несмотря на результативность, "Динамо" выглядит тяжеловато, а "Днепр-1" простился с Артемом Довбиком, на котором строился весь рисунок.

Против условного "Миная" Чигринский вряд ли подведет, отлично подойдет для ротации, подстрахует, где этого потребует неотложная ситуация. Зачем кого-то покупать в сжатых временных рамках и ломать голову (не каждый сюда приедет по понятным причинам) - защитник достался бесплатно и с радостью воссоединился с коллективом. Через двадцать секунд, как было озвучено в разговоре с журналистами.

В финале КУЕФА 2009, фото - Getty Images

Выделим психологический момент - Дмитрий владеет авторитетом, ведь он последний, кто брал кубок УЕФА-2009, ранее капитанил, знает раздевалку и в перспективе может стать ментором для младшего поколения. Почему бы и нет? Да и Ринат Ахметов любит красивую картинку с возвращением легенд.

Здоровье Чигринского не дает оснований сильно волноваться

Скромный финансовый запрос Чигринского и готовность играть в стране, охваченной полномасштабной войной, - это круто. Однако большинство интересуют актуальные кондиции центрбека – в какой он форме? И вопрос вызван не столько цифрой в паспорте, сколько медицинской карточкой, наполненной травмами разной тяжести.

Все мы знаем физическое состояние Дмитрия - длительная часть его карьеры была потрачена на лечение, восстановление и повторную борьбу с повреждениями. Именно поэтому исполнитель ушел из "Шахтера" в 2015-м, а впоследствии кардинально изменил обстановку, где, на удивление, удачно перезагрузился.

Можно утверждать, что последние семь лет Чигринский провел на более чем приличном уровне. И не стоит скептически улыбаться - греческая Суперлига, несмотря на то, что находится ниже в таблице коэффициентов УЕФА, чем Украина, никак не считается проходной средой. В этом мы убедились совсем недавно - "Панатинаикос" довольно непринужденно разобрался с "Днепром-1" в квалификации Лиги чемпионов, а "Арис" обыграл "Динамо" в Лиге Конференций.

Как выдержать достаточно высокую интенсивность? Безусловно, Чигринский потерял мобильность и скорость, однако у него не отнять интеллект, наличие хорошего паса, ощущение эпизода и второй этаж. Да, он все еще пригодится во время стандартных положений и правильно включится, когда окажется лицом к лицу с нападающим.

Адекватная оценка ситуации, осознание собственных плюсов и минусов помогли Дмитрию снизить риски - например, сезон 2022/23 выдался без заметных травм. Благодаря этому футболист появился в 26 поединках, забил 1 гол и удовлетворился 2324 минутами (пятый показатель в команде).

Это при том, что Чигринский представлял интересы утопающего клуба ("Ионикос" набрал 27 баллов в прошлогодней кампании, финишировал 13 в турнирной таблице и вылетел). О чем это говорит? Защитник имел большую нагрузку, чем обычно, находился в тонусе и не подвел партнеров.

Если же обобщить, то Дмитрий мог похвастаться относительной стабильностью - на протяжении всего греческого периода он записал в актив 179 матчей, оформил с АЕКом национальное золото, участвовал в еврокубках и, что главное, не был статистом, как это часто случается с игроками предпенсионного возраста. То, как с ним тепло попрощались в Афинах в 2021-м, стоит внимания.

Идеальная репутация в печати, даже определенное сожаление относительно самого факта, что Чигринский вернулся в Украину, наверное, подходящая лакмусовая бумажка, которая указывала на важность защитника для греческого инфопространства. Поэтому "Шахтер" абсолютно ничем не рискует - в случае покупки новичка в линию обороны Дмитрий без труда и претензий "подвинется", а пока найдет в себе силы, чтобы помочь неравнодушной команде. Мы в это верим.