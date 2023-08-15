Движение вверх, или Когда третий - лишний. Акценты зрителя на играх 3-го тура УПЛ

Возможно, не поверите, но тур оказался интересным, вопреки нашей безнадеге в Европе в мид-уик. Как вещь в себе, УПЛ вполне себе годится. Очевидно все потому же, что в футбол каждый играет так, как позволяет ему соперник.

И вновь была лишь одна ничья, при этом ни одного крупного счета и табу на третий лишний гол для всех участников. Правда, отыграли еще не все: опять усеченный тур – перенесена встреча "Динамо" с "Металлистом 1925".

Полесье – Рух 0:1

Колос – Верес 2:0

Шахтер – Александрия 2:1

Кривбасс – ЛНЗ 2:0

Черноморец – Оболонь 2:0

Минай – Днепр-1 1:1

Ворскла – Заря 1:2

Зрелищность. По моим наблюдениям, откровенно скучных матчей не было вовсе. Парадокс, но (лишь методом исключения) меньше всего голевых моментов было в Житомире, где встречалась едва ли не самая многообещающая пара тура. Несколько уступал другим и поединок в Ковалевке. То есть, речь об играх с участием лидеров.

Все прочие пять матчей смотрелись на должном уровне. Самой зрелищной назвал бы игру в Кривом Роге. Остальные были примерно одинаково смотрибельными.

Интрига. Вообще шикарно. Раньше всех определился "Черноморец", но и здесь Йеде удвоил счет лишь спустя час с лишним после стартового свистка.

Ориховский аналогично обеспечил победу "Колосу", реализовав пенальти на 72-й минуте. На шесть минут больше понадобилось "Заре", три очка которой принес Джордан. На 83-й Задерака поставил победную точку для "Кривбасса".

Гол Квасницы, принесший успех "Руху", был забит на 90-й минуте. На первой компенсированной Смирный мог спасти ничью для "Александрии", но этому помешал сэйв Ризныка. И уже перед самым финальным свистком Бандура отстоял очко "Миная", взяв мяч после удара Каплиенко.

Логика. Наиболее оптимальный счет был установлен в Полтаве, где цифры 2:1 целиком и полностью отразили степень преимущества "Зари" над "Ворсклой". В Житомире "Рух" также вполне "наиграл" на свой единственный мяч, в отличие от "Полесья".

Нелогичными я признал бы два результата. "Днепр-1" после перерыва безусловно был достоин победы над "Минаем". А вот "Шахтер" выглядел лишь немногим ближе к победе, чем "Александрия", и ничья здесь смотрелась бы достаточно закономерно.

Судейство. В смысле ошибок, повлиявших на результат, как по мне, можно было говорить только о матче в Минае.

50-я минута: удаление Сарапия в "Днепре-1", при счете 0:0. Комментарий консультанта Юстаса: "Может показаться, что слева был игрок ближе к воротам, но ВАР показал, что они были на одной линии. Учитывая то, что ворота очень близко – это лишение соперника явной возможности забить гол".

82-я минута: пенальти в ворота "Миная" за фол на Танчике, при тех же 0:0. Юстас: "Пенальти вначале тоже кажется придуманным. Но повтор показывает, что игрок в завершающей фазе подката высоко поднял ногу, ударив ей нападающего. То, что мяч уже был не у него, никакого значения не имеет". Впрочем, 11-метровый и реализован не был.

Таким образом, мы не обнаружили в туре судьбоносных судейских ляпсусов. У меня были кое-какие сомнения по поводу удалений в Одессе, но коллега их быстро развеял. Да и на исходе игры они не сказались.

Везение. Однозначно повезло "Минаю". Ведь то же самое удаление Сарапия стало возможным лишь после тщательного просмотра "телевизора" рефери Копиевским. А такое счастье, даже при наличии ВАРа, у нас выпадает не каждому.

Личности. В принципе, самой заметной фигурой тура стал кипер ЛНЗ Пеньков. Но ярчайшим из вратарей я бы признал его визави – Клищука из "Кривбасса". И серьезных сэйвов поболе будет, да и "сухим" остался. Бандура парировал пенальти? Ну, это немного из другой оперы.

Среди полевых больше запомнился днепрянин Бланко, при том, что он вышел на замену. Наравне с ним "примелькались" Герреро ("Заря"), но лишь в первом тайме, и Калитвинцев ("Александрия") – соответственно, лишь во втором. Если же продолжить тему "джокеров", то весьма заметен был в "Вересе" Пасич.

Заслуживают упоминания также Антюх из "Зари" и Кузык из "Черноморца". Если говорить об эффективности в атаке, то тут назовем Ориховского ("Колос") и Гочолейшвили ("Шахтер").

Симпатии. По моему мнению, больше всех в футбол в этом туре играл "Кривбасс", чем по-хорошему удивил. После него, пожалуй, назову "Черноморец". Также выполнили норматив зрелищной игры в атаку "Заря", "Днепр-1" (да-да, причем еще и играя в меньшинстве), ЛНЗ и "Шахтер".

И, внимание, по большому счету не разочаровал никто! Возможно, в сравнении с прочими, бледнее смотрелся "Верес". И, если уж совсем придираться, то присовокуплю к нему "Полесье".

Таблица. Нынешнее лидерство "Руха" (как я понимаю, историческое для Львова, при всей его промежуточности и сиюминутности) - однозначная сенсация старта. Еще раз: рад за Пономарева, невзирая на опереточный скандализм его импульсивного руководства. Когда-то я называл игру этой команды "львівською нерухомістю". Сегодня это стопроцентное движение вверх.

"Колос" в тройке пока не очень бодрит, обычно в игре команды Вишняка отчетливо сквозит скучноватый прагматизм. Но будем посмотреть, опять же исполнители подобрались не самые заурядные для УПЛ. А так мне больше по душе была игра от Костышина.

"Александрия" в поединке с чемпионом доказала, что не зря идет в группе лидеров. "Кривбасс" нынче выглядит способным на многое в этой лиге. Чего, к сожалению, не могу пока сказать о "Черноморце", чьи возможности четко ограничены.

Отметим первую победу "Зари"? Если честно, она читалась на фоне мытарств соперника. Вот "Минай" таки-да важным очком разжился. Особенно учитывая то, что дуэт аутсайдеров сыграл на матч меньше. Кстати, обратим внимание и на то, что очков нет только у команд, пропускавших туры.

То есть, конкуренция у нас неабияка. Только вот средний уровень ее, боюсь, таки ниже европлинтуса. Доказано "Днепром-1" сотоварищи.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Рух 3 3 0 0 7-2 +5 9 2 Колос 3 2 1 0 4-0 +4 7 3 Шахтер 3 2 1 0 5-3 +2 7 4 ФК Александрия 3 2 0 1 3-2 +1 6 5 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 6 Кривбасс 3 2 0 1 5-2 +3 6 7 Черноморец 3 2 0 1 4-2 +2 6 8 СК Днепр-1 2 1 1 0 3-2 +1 4 9 Полесье 3 1 0 2 3-3 0 3 10 ЛНЗ 3 1 0 2 3-4 -1 3 11 Заря 3 1 0 2 4-6 -2 3 12 Оболонь 3 0 1 2 2-6 -4 1 13 Верес 3 0 1 2 1-5 -4 1 14 ФК Минай 3 0 1 2 2-8 -6 1 15 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 -2 0 16 Ворскла 2 0 0 2 2-6 -4 0

Анонсы. "Рух" - "Колос". Матч лидеров, на секундочку. Не в том смысле, что они временщики, а в исконно одесском: не пропустите мимо. Хотелось бы только, чтобы их поединок не выродился в унылую возню в угоду результату. Отсюда растут ноги у многих наших бед.

"Кривбасс" - "Шахтер". А вот и проверочка для команды Вернидуба, не переборщил ли я с комплиментами? Любопытно тем паче, что команде ван Леувена очки пока даются с отчетливым скрипом.

"Черноморец" - "Динамо". Когда-то после этих слов можно было уже ничего не добавлять. А сегодня, хоть и соседи по таблице, но верится с трудом. Прибавьте серьезные кадровые потери команды Григорчука. Так что упоминаю скорее для проформы.

И сразу две дуэли на нижнем полюсе: "Верес" - "Ворскла" и "Металлист 1925" - "Минай". На мой слух, первая из этих афиш звучит печальнее. Но жарко, по идее, должно быть в обеих парах. В оставшихся фавориты читаются, вроде бы, легко, но гладко было на бумаге…

Нет, что ни говорите, а сама по себе УПЛ нам пока соскучиться не дает. Жаль только в Европе от этого толку чуть.