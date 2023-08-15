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Движение вверх, или Когда третий - лишний. Акценты зрителя на играх 3-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
фото - УПЛ
Возможно, не поверите, но тур оказался интересным, вопреки нашей безнадеге в Европе в мид-уик. Как вещь в себе, УПЛ вполне себе годится. Очевидно все потому же, что в футбол каждый играет так, как позволяет ему соперник.
И вновь была лишь одна ничья, при этом ни одного крупного счета и табу на третий лишний гол для всех участников. Правда, отыграли еще не все: опять усеченный тур – перенесена встреча "Динамо" с "Металлистом 1925".
- Полесье – Рух 0:1
- Колос – Верес 2:0
- Шахтер – Александрия 2:1
- Кривбасс – ЛНЗ 2:0
- Черноморец – Оболонь 2:0
- Минай – Днепр-1 1:1
- Ворскла – Заря 1:2
Зрелищность. По моим наблюдениям, откровенно скучных матчей не было вовсе. Парадокс, но (лишь методом исключения) меньше всего голевых моментов было в Житомире, где встречалась едва ли не самая многообещающая пара тура. Несколько уступал другим и поединок в Ковалевке. То есть, речь об играх с участием лидеров.
Все прочие пять матчей смотрелись на должном уровне. Самой зрелищной назвал бы игру в Кривом Роге. Остальные были примерно одинаково смотрибельными.
Интрига. Вообще шикарно. Раньше всех определился "Черноморец", но и здесь Йеде удвоил счет лишь спустя час с лишним после стартового свистка.
Ориховский аналогично обеспечил победу "Колосу", реализовав пенальти на 72-й минуте. На шесть минут больше понадобилось "Заре", три очка которой принес Джордан. На 83-й Задерака поставил победную точку для "Кривбасса".
Гол Квасницы, принесший успех "Руху", был забит на 90-й минуте. На первой компенсированной Смирный мог спасти ничью для "Александрии", но этому помешал сэйв Ризныка. И уже перед самым финальным свистком Бандура отстоял очко "Миная", взяв мяч после удара Каплиенко.
Логика. Наиболее оптимальный счет был установлен в Полтаве, где цифры 2:1 целиком и полностью отразили степень преимущества "Зари" над "Ворсклой". В Житомире "Рух" также вполне "наиграл" на свой единственный мяч, в отличие от "Полесья".
Нелогичными я признал бы два результата. "Днепр-1" после перерыва безусловно был достоин победы над "Минаем". А вот "Шахтер" выглядел лишь немногим ближе к победе, чем "Александрия", и ничья здесь смотрелась бы достаточно закономерно.
Судейство. В смысле ошибок, повлиявших на результат, как по мне, можно было говорить только о матче в Минае.
50-я минута: удаление Сарапия в "Днепре-1", при счете 0:0. Комментарий консультанта Юстаса: "Может показаться, что слева был игрок ближе к воротам, но ВАР показал, что они были на одной линии. Учитывая то, что ворота очень близко – это лишение соперника явной возможности забить гол".
82-я минута: пенальти в ворота "Миная" за фол на Танчике, при тех же 0:0. Юстас: "Пенальти вначале тоже кажется придуманным. Но повтор показывает, что игрок в завершающей фазе подката высоко поднял ногу, ударив ей нападающего. То, что мяч уже был не у него, никакого значения не имеет". Впрочем, 11-метровый и реализован не был.
Таким образом, мы не обнаружили в туре судьбоносных судейских ляпсусов. У меня были кое-какие сомнения по поводу удалений в Одессе, но коллега их быстро развеял. Да и на исходе игры они не сказались.
Везение. Однозначно повезло "Минаю". Ведь то же самое удаление Сарапия стало возможным лишь после тщательного просмотра "телевизора" рефери Копиевским. А такое счастье, даже при наличии ВАРа, у нас выпадает не каждому.
Личности. В принципе, самой заметной фигурой тура стал кипер ЛНЗ Пеньков. Но ярчайшим из вратарей я бы признал его визави – Клищука из "Кривбасса". И серьезных сэйвов поболе будет, да и "сухим" остался. Бандура парировал пенальти? Ну, это немного из другой оперы.
Среди полевых больше запомнился днепрянин Бланко, при том, что он вышел на замену. Наравне с ним "примелькались" Герреро ("Заря"), но лишь в первом тайме, и Калитвинцев ("Александрия") – соответственно, лишь во втором. Если же продолжить тему "джокеров", то весьма заметен был в "Вересе" Пасич.
Заслуживают упоминания также Антюх из "Зари" и Кузык из "Черноморца". Если говорить об эффективности в атаке, то тут назовем Ориховского ("Колос") и Гочолейшвили ("Шахтер").
Симпатии. По моему мнению, больше всех в футбол в этом туре играл "Кривбасс", чем по-хорошему удивил. После него, пожалуй, назову "Черноморец". Также выполнили норматив зрелищной игры в атаку "Заря", "Днепр-1" (да-да, причем еще и играя в меньшинстве), ЛНЗ и "Шахтер".
И, внимание, по большому счету не разочаровал никто! Возможно, в сравнении с прочими, бледнее смотрелся "Верес". И, если уж совсем придираться, то присовокуплю к нему "Полесье".
Таблица. Нынешнее лидерство "Руха" (как я понимаю, историческое для Львова, при всей его промежуточности и сиюминутности) - однозначная сенсация старта. Еще раз: рад за Пономарева, невзирая на опереточный скандализм его импульсивного руководства. Когда-то я называл игру этой команды "львівською нерухомістю". Сегодня это стопроцентное движение вверх.
"Колос" в тройке пока не очень бодрит, обычно в игре команды Вишняка отчетливо сквозит скучноватый прагматизм. Но будем посмотреть, опять же исполнители подобрались не самые заурядные для УПЛ. А так мне больше по душе была игра от Костышина.
"Александрия" в поединке с чемпионом доказала, что не зря идет в группе лидеров. "Кривбасс" нынче выглядит способным на многое в этой лиге. Чего, к сожалению, не могу пока сказать о "Черноморце", чьи возможности четко ограничены.
Отметим первую победу "Зари"? Если честно, она читалась на фоне мытарств соперника. Вот "Минай" таки-да важным очком разжился. Особенно учитывая то, что дуэт аутсайдеров сыграл на матч меньше. Кстати, обратим внимание и на то, что очков нет только у команд, пропускавших туры.
То есть, конкуренция у нас неабияка. Только вот средний уровень ее, боюсь, таки ниже европлинтуса. Доказано "Днепром-1" сотоварищи.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Рух
|3
|3
|0
|0
|7-2
|+5
|9
|2
|Колос
|3
|2
|1
|0
|4-0
|+4
|7
|3
|Шахтер
|3
|2
|1
|0
|5-3
|+2
|7
|4
|ФК Александрия
|3
|2
|0
|1
|3-2
|+1
|6
|5
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|8-3
|+5
|6
|6
|Кривбасс
|3
|2
|0
|1
|5-2
|+3
|6
|7
|Черноморец
|3
|2
|0
|1
|4-2
|+2
|6
|8
|СК Днепр-1
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|9
|Полесье
|3
|1
|0
|2
|3-3
|0
|3
|10
|ЛНЗ
|3
|1
|0
|2
|3-4
|-1
|3
|11
|Заря
|3
|1
|0
|2
|4-6
|-2
|3
|12
|Оболонь
|3
|0
|1
|2
|2-6
|-4
|1
|13
|Верес
|3
|0
|1
|2
|1-5
|-4
|1
|14
|ФК Минай
|3
|0
|1
|2
|2-8
|-6
|1
|15
|Металлист 1925
|2
|0
|0
|2
|1-3
|-2
|0
|16
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|2-6
|-4
|0
Анонсы. "Рух" - "Колос". Матч лидеров, на секундочку. Не в том смысле, что они временщики, а в исконно одесском: не пропустите мимо. Хотелось бы только, чтобы их поединок не выродился в унылую возню в угоду результату. Отсюда растут ноги у многих наших бед.
"Кривбасс" - "Шахтер". А вот и проверочка для команды Вернидуба, не переборщил ли я с комплиментами? Любопытно тем паче, что команде ван Леувена очки пока даются с отчетливым скрипом.
"Черноморец" - "Динамо". Когда-то после этих слов можно было уже ничего не добавлять. А сегодня, хоть и соседи по таблице, но верится с трудом. Прибавьте серьезные кадровые потери команды Григорчука. Так что упоминаю скорее для проформы.
И сразу две дуэли на нижнем полюсе: "Верес" - "Ворскла" и "Металлист 1925" - "Минай". На мой слух, первая из этих афиш звучит печальнее. Но жарко, по идее, должно быть в обеих парах. В оставшихся фавориты читаются, вроде бы, легко, но гладко было на бумаге…
Нет, что ни говорите, а сама по себе УПЛ нам пока соскучиться не дает. Жаль только в Европе от этого толку чуть.
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