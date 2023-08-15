Сигеев: Хотелось быть на поле, но Шахтер запрещает играть арендованным против себя

Опорный полузащитник "Александрии" Кирилл Сигеев поделился своими мыслями касательно результата матча с "Шахтером" (1:2). Сигеев не принимал участие в этом поединке, так как "горняки" не разрешают играть против клубов, которым они принадлежат.

– Мне кажется, что мы показали хороший футбол, особенно во втором тайме, который "Александрия" провела уверенно. У нас хватало моментов даже для того, чтобы одержать победу, однако мы их не использовали. Успеха достигает та команда, которая реализует свои моменты, а нам не хватило реализации. Надо работать над этим элементом, чтобы в дальнейшем надеяться на большее.

– Какой из моментов был наиболее благоприятен для взятия ворот "Шахтера" при счете 1:2?

– Это когда Калитвинцев подавал на Смирного, а он расстреливал ворота горняков почти с пяти метров. Конечно, если бы Евгений забил, результат, наверное, был бы иным, но вратарь Ризнык хорошо сыграл, спас команду.

– Ты уже освоился в "Александрии"?

– В общем – да. Коллектив и атмосфера отличная. Всё просто супер.

– Ты сегодня не играл, потому что являешься арендованным игроком. Твое отношение к этому?

– Конечно, хотелось быть на поле, но "Шахтер" запрещает играть арендованным футболистам против себя. К этому отношусь нормально. Такие у нас правила, потому я могу все это только принять.

– Находясь на трибуне, ты даже болел за "Александрию"?

– Да, это нормально. "Александрия" – это моя новая команда, за которую я сейчас играю, конечно, я болел за своих.

– Сегодня на твоей позиции впервые в этом сезоне действовал 17-летний Даниил Ващенко. Как тебе игра?

– На мой взгляд, этот парень очень хорошо себя проявил. Не выпал из игры – молодец, - отметил Сигеев.