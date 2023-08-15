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Чигринский: Возраст? Футболисты не смотрят в паспорт
Есть требования тренерского штаба
shakhtar.com
36-летний защитник Дмитрий Чигринский, который вернулся в донецкий "
— Ты с Ракицким практически в два раза старше Фарины и Козика. Как с ними играть вместе?
— Все нормально. Футболисты не смотрят в паспорт. Есть требования тренерского штаба. Если ты их выполняешь, то играешь в составе. А если нет – тогда не играешь. Так что здесь все просто.
— Совсем недавно "Шахтер" проиграл "Тоттенхэму" с разгромным счетом. А как играть осенью в Лиге чемпионов, где соперники будут еще сильнее?
— Нужно много работать. Шаг за шагом. Нужно верить в свои силы и много трудиться. Иного не дано. Только работой можно изменить ситуацию в нашу пользу.
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