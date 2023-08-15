Чигринский: Возраст? Футболисты не смотрят в паспорт

36-летний защитник Дмитрий Чигринский, который вернулся в донецкий " Шахтер " после 8-летнего перерыва, рассказал о конкуренции в команде.

— Ты с Ракицким практически в два раза старше Фарины и Козика. Как с ними играть вместе?

— Все нормально. Футболисты не смотрят в паспорт. Есть требования тренерского штаба. Если ты их выполняешь, то играешь в составе. А если нет – тогда не играешь. Так что здесь все просто.

— Совсем недавно "Шахтер" проиграл "Тоттенхэму" с разгромным счетом. А как играть осенью в Лиге чемпионов, где соперники будут еще сильнее?

— Нужно много работать. Шаг за шагом. Нужно верить в свои силы и много трудиться. Иного не дано. Только работой можно изменить ситуацию в нашу пользу.