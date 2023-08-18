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Назаренко пропускает матч с ЛНЗ из-за травмы, Ариэльсон дебютирует в УПЛ

Премьер-лига
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Кадровые новости из стана Полесья

Назаренко пропускает матч с ЛНЗ из-за травмы, Ариэльсон дебютирует в УПЛ

polissyafc.com

Новина українською

Стало известно, почему 23-летний летний новичок "Полесья" Александр Назаренко не попалв заявку своей команды на матч 4-го тура УПЛ против ЛНЗ.

Как сообщает телеграм-канал УПЛ ТВ, вингер получил повреждение на одной из недавних тренировок.

Участия Александра в следующем матче против "Александрии" также остается под вопросом.

В то же время, за житомирскую команду дебютирует бразильский форвард Ариэльсон, который буквально на прошлой неделе подписал контракт с клубом.

Напомним, что матч "Полесье" - ЛНЗ начнется в 17:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поеинка.

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В статье: Полесье (Житомир) Александр Назаренко Ариэльсон
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