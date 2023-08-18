Назаренко пропускает матч с ЛНЗ из-за травмы, Ариэльсон дебютирует в УПЛ

Стало известно, почему 23-летний летний новичок " Полесья " Александр Назаренко не попалв заявку своей команды на матч 4-го тура УПЛ против ЛНЗ.

Как сообщает телеграм-канал УПЛ ТВ, вингер получил повреждение на одной из недавних тренировок.

Участия Александра в следующем матче против "Александрии" также остается под вопросом.

В то же время, за житомирскую команду дебютирует бразильский форвард Ариэльсон, который буквально на прошлой неделе подписал контракт с клубом.