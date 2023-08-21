Динамо интересовалось Таловеровым по-динамовски – поинтересовалось и забыло - Источник

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский предоставил информацию об аренде центрбека Максима Таловерова из "Славии" в ЛАСК.

"Я так понимаю, что аренда – это более формальная штука. Там определенные отношения между клубами. Думаю, что Таловеров подпишет контракт через год. У него было несколько предложений. Что интересно, ни одной из Украины.

"Динамо" интересовалось Таловеровым по-динамовски – поинтересовалось и забыло. За 2 миллиона можно было решить вопрос, по моей информации. "Шахтер" не интересовался.

Европейские клубы: "Аугсбург", "Вердер", "Айнтрахт", там были определенные нюансы, "Вест Хэм" - владелец там связан со "Спартой", владеет ею, поэтому там невозможно было общаться со "Славией".

Ну и главный вопрос, что сторону игрока в этом соглашении удовлетворила опция, что он сможет подавать документы на постоянное резидентство после 5-летнего длительного пребывания в Чехии в следующем году. И Чехия сможет предлагать ему изменить официальное спортивное гражданство. Теоретически, он может быть заигран за сборную Чехии, которой когда-то отказал на молодежном уровне", – сказал Спиваковский.