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Траоре получил рецидив травмы: СМИ озвучили сроки восстановления форварда
Легионер "Шахтера" выбыл надолго
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Накануне мы писали о том, что нападающий "Шахтера" Лассина Траоре получил повреждение в матче против "Александрии" (2:1).
Как сообщает ТаТоТаке, прогноз врачей на восстановление нападающего - 3-4 месяца. Это означает, что полноценно восстановиться Траоре сможет лишь к весенней части сезона.
Указано, что это рецидив травмы колена, которую форвард получил еще в сезоне 2021/22 и из-за которого тогда пропустил 9 месяцев.
Источник добавил, что "Шахтер" не будет искать замену нападающему до закрытия трансферного окна.
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