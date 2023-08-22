Траоре получил рецидив травмы: СМИ озвучили сроки восстановления форварда

Накануне мы писали о том, что нападающий "Шахтера" Лассина Траоре получил повреждение в матче против "Александрии" (2:1).

Как сообщает ТаТоТаке, прогноз врачей на восстановление нападающего - 3-4 месяца. Это означает, что полноценно восстановиться Траоре сможет лишь к весенней части сезона.

Указано, что это рецидив травмы колена, которую форвард получил еще в сезоне 2021/22 и из-за которого тогда пропустил 9 месяцев.

Источник добавил, что "Шахтер" не будет искать замену нападающему до закрытия трансферного окна.