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Динамо интересуется защитником клуба чемпионата Хорватии

Премьер-лига
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Киевляне ищут усиление в центр обороны

Динамо интересуется защитником клуба чемпионата Хорватии

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Киевское "Динамо" находится в поисках кандидатов на усиление защитной линии.

Youtube-канал "ТаТоТаке" сообщает, что столичный клуб интересуется защитником хорватского ФК "Горица" Крешимиром Кризманичем.

Кризманич может сыграть в центре защиты, а также закрыть левый фланг в обороне.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего центрбека в 1,8 миллиона евро. Контракт игрока с клубом действует до конца сезона 2024/25. Рост защитника составляет - 188 см.

В этом сезоне чемпионата Хорватии Крешимир отыграл пять поединков. Также Кризманыч провел 7 игр в футболке молодежной сборной Хорватии.

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В статье: Динамо (Киев) Горица
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Источник:
ТаТоТаке

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