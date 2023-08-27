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Динамо интересуется защитником клуба чемпионата Хорватии
Киевляне ищут усиление в центр обороны
Фото з відкритих джерел
Киевское "Динамо" находится в поисках кандидатов на усиление защитной линии.
Youtube-канал "ТаТоТаке" сообщает, что столичный клуб интересуется защитником хорватского ФК "Горица" Крешимиром Кризманичем.
Кризманич может сыграть в центре защиты, а также закрыть левый фланг в обороне.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего центрбека в 1,8 миллиона евро. Контракт игрока с клубом действует до конца сезона 2024/25. Рост защитника составляет - 188 см.
В этом сезоне чемпионата Хорватии Крешимир отыграл пять поединков. Также Кризманыч провел 7 игр в футболке молодежной сборной Хорватии.
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