Динамо интересуется защитником клуба чемпионата Хорватии

Киевское "Динамо" находится в поисках кандидатов на усиление защитной линии.

Youtube-канал "ТаТоТаке" сообщает, что столичный клуб интересуется защитником хорватского ФК "Горица" Крешимиром Кризманичем.

Кризманич может сыграть в центре защиты, а также закрыть левый фланг в обороне.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего центрбека в 1,8 миллиона евро. Контракт игрока с клубом действует до конца сезона 2024/25. Рост защитника составляет - 188 см.

В этом сезоне чемпионата Хорватии Крешимир отыграл пять поединков. Также Кризманыч провел 7 игр в футболке молодежной сборной Хорватии.