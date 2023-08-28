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Бурда: Были варианты, но не от клубов, ради которых я хотел бы уехать из Украины
Украинский защитник прокомментировал свой трансфер в "Колос"
Фото: ФК Колос
Защитник Никита Бурда объяснил, почему выбрал "Колос" для продолжения карьеры. Этим летом оборонец перешел из "Динамо" в ковалевский клуб в статусе свободного агента.
"Были варианты, но я не скажу, что дошло до конкретики. А еще, если смотреть правды в глаза, это не какие-то клубы, ради которых я хотел бы уехать из дома, из Украины. Я хотел остаться здесь. Конечно, если бы это были топовые команды на мой уровень, тогда я бы рассматривал такие варианты.
Но больше мне хотелось остаться в Украине, а во-вторых, "Колос" - это единственный клуб, который озвучил конкретику. Клуб выбрал меня, а я ответил согласием.
Сам "Колос" мне очень импонирует, я знаю этот клуб уже очень давно, играл с ними еще в чемпионате области, когда я был в молодежных командах "Динамо", а "Колос" играл в аматорах. За это время клуб показал фантастический прогресс, поднявшись из аматоров в Премьер-Лигу, построили базу, стадион. Совпало несколько факторов, поэтому я и оказался в "Колосе", - рассказал Бурда.
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