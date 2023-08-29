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Виталий Вернудуб: В планы Кривбасса не входит расставание с лидерами
У клуба есть свои цели и задачи на сезон
fckryvbas.com
Тренер "
- В СМИ появилась информация об интересе клубов с Ближнего Востока к защитнику Ивану Дибанго и форварду Даниэлю Сосе. Как вы можете это прокомментировать?
– Сейчас есть интерес к целой группе футболистов "Кривбасса". Не только к Дибанго и Сосе. Но у клуба есть свои четкие планы и задачи на сезон, поэтому не вижу смысла обсуждать это. Но точно скажу, что в планы "Кривбасса" не входит расставание с нашими лидерами.
– Сейчас лучшим бомбардиром "Кривбасса" в сезоне является защитник Даниил Бескоровайный, на счету которого два гола. Вы как тренер, отвечающий за действия обороны, как прокомментируете этот интересный факт?
– Мы все рады за Даниила. Но, прежде всего, мы – одна команда, и его голы – результат работы всех. Он очень ловкий парень и постоянно выполняет большой объем работы, к тому же еще и забивает важные голы.
Тренерский штаб видит, что у него большой потенциал, чтобы расти дальше в профессиональном плане и все шансы, чтобы о себе громко заявить. У него все впереди. Надеюсь, тренеры сборной это заметят и вызовут в национальную команду Украины.
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