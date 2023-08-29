  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Виталий Вернудуб: В планы Кривбасса не входит расставание с лидерами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Вернудуб: В планы Кривбасса не входит расставание с лидерами

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

У клуба есть свои цели и задачи на сезон

Виталий Вернудуб: В планы Кривбасса не входит расставание с лидерами

fckryvbas.com

Новина українською

Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб прокомментировал некоторые трансферные слухи вокруг команды и рассказал о кадровой ситуации.

- В СМИ появилась информация об интересе клубов с Ближнего Востока к защитнику Ивану Дибанго и форварду Даниэлю Сосе. Как вы можете это прокомментировать?

– Сейчас есть интерес к целой группе футболистов "Кривбасса". Не только к Дибанго и Сосе. Но у клуба есть свои четкие планы и задачи на сезон, поэтому не вижу смысла обсуждать это. Но точно скажу, что в планы "Кривбасса" не входит расставание с нашими лидерами.

– Сейчас лучшим бомбардиром "Кривбасса" в сезоне является защитник Даниил Бескоровайный, на счету которого два гола. Вы как тренер, отвечающий за действия обороны, как прокомментируете этот интересный факт?

– Мы все рады за Даниила. Но, прежде всего, мы – одна команда, и его голы – результат работы всех. Он очень ловкий парень и постоянно выполняет большой объем работы, к тому же еще и забивает важные голы.

Тренерский штаб видит, что у него большой потенциал, чтобы расти дальше в профессиональном плане и все шансы, чтобы о себе громко заявить. У него все впереди. Надеюсь, тренеры сборной это заметят и вызовут в национальную команду Украины.

По теме
yellow-arrow
Русин еще в Украине - ждет оформления британской визы
yellow-arrow
Старый знакомый. Бразилец Гуттинер тренируется с Черноморцем
yellow-arrow
Жаркий поединок без голов. Оболонь — Кривбасс 0:0. Видеообзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Даниил Бескоровайный Иван Дибанго Даниэль Соса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбас

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде