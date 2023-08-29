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Клищук - о 0:0 с Оболонью: Не все удалось в атаке
Голкипер "Кривбасса" дал комментарий после игры
Фото: fckryvbas.com
Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук поделился мыслями о выездном матче 5-го тура УПЛ против "Оболони" (0:0).
- Андрей, сегодня потеряли два очка?
- Есть такое. Одна из наших задач - не пропускать голы. С этим сегодня мы справились. Но, чтобы выигрывать такие матчи, надо забивать. Соперник действовал в пять защитников и это немного непривычно и неудобно, но мы готовились к такому матчу всю неделю.
- Трудно было взломать насыщенную оборону?
- Знали, как будет действовать "Оболонь". К сожалению, не все удалось в атаке. Показали на поле не все, что готовили. Соперник потом перестроился и мы так и не смогли забить хотя бы гол.
- Возможно, где-то немного недооценили соперника?
- Так не считаю. На каждый матч настраиваемся только на победу: будь то "Шахтер" в соперниках, или "Оболонь", кто угодно. Хотим только побеждать и подниматься все выше в таблице. Каждый матч должен нас двигать вперед и добавлять уверенности, - сказал Клищук.
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