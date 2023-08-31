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Хавбек Динамо получил вызов в сборную Северной Македонии U-21

Премьер-лига
(1 голосов)

В сентябре македонцы сыграют два матча квалификации Евро-2025 U-21

Хавбек Динамо получил вызов в сборную Северной Македонии U-21

fcdynamo.com

Новина українською

20-летний полузащитник "Динамо" Решат Рамадани получил очередной вызов в молодежную сборную Северной Македонии, которой предстоит в начале сентября стартовать в квалификации Евро-2025 U-21.

Македонцы сыграют два поединка - 8 сентября на выезде против Швеции и 12-го числа дома против Нидерландов. Кроме упомянутых команд, также в группе С вместе с Северной Македонией выступают "молодежки" Грузии, Молдовы и Гибралтара.

Отметим, что Рамадани может дебютировать в составе молодежной сборной Северной Македонии в официальном поединке - ранее он играл только в товарищеских матчах, причем действовал на позиции центрального защитника. Всего с сентября 2022-го уже семь раз надевал футболку национальной команды.

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В статье: Динамо (Киев) Северная Македония U-21 Решат Рамадани
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Источник:
fcdynamo.com

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