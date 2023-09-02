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Тренер Миная: В перерыве акцентировали внимание на том, чтобы игроки не позволяли Шахтеру свободно дышать
В итоге – поплатились
Фото: ФК Минай
Тренер вратарей "Миная" Андрей Новак – а именно он был на послематчевой пресс-конференции, а не Владимир Шаран – прокомментировал матч против "Шахтера".
“ – Уступили действующему чемпиону, на сегодня – сильнейшей команде Украины. К сожалению, на сегодняшний день – так. В первом тайме в принципе неплохо действовали в защите, но пропустили на стандарте.
Во втором тайме действовали более агрессивно, начали прессинговать, были даже предпосылки для создания голевых моментов, но где-то не успевали, а "Шахтер" в быстрых атаках забил дважды. При 0:3 было уже тяжело. Гол Гуничева немного помог вернуться в игру, но пропустил еще и четвертый мяч.
– Считаете ли вы, что во втором тайме получили наказание в виде трех пропущенных за смелость? Ведь казалось, что после перерыва команда играла лучше.
– В перерыве акцентировали на том, что нужно более агрессивно действовать, прессинговать, не позволять сопернику свободно дышать. Эпизодами это удавалось. Но мастерство игроков "Шахтера" сказалось. Где-то не успевали мы – и они сразу выбегали, забили нам таким образом два мяча.
– Тот факт, что команде пришлось на старте чемпионата играть серию матчей против команд из еврокубков – это неудачный календарь или наоборот?
– По-моему, сейчас об этом трудно судить. По окончании первого круга можно будет делать выводы. Хотя скажу честно, хорошо, что нам удалось взять очки с "Днепром-1", с "Зарей", где мы проявили свои лучшие качества. На будущее это придаст и игрокам, и команде в целом уверенность. Рассчитываем, что после паузы сборных, когда мы проведем микроцикл подготовки, будем сильнее.
– Насколько эта пауза в две недели будет полезна?
– Повторюсь, все покажет время. Это больше вопрос к футболистам. За эти шесть матчей ребята потратили много сил, потому что сыграли с четверкой лидеров чемпионата. Поэтому нужно отдохнуть, сделать выводы и всем вместе двигаться вперед”, – сказал Новак.
На данный момент “Минай” идет на 16 месте турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги. В активе подопечных Шарана два очка за шесть матчей. Следующий поединок закарпатцы проведут против “Александрии” 16 сентября – после международной паузы.
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