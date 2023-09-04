Новые дворяне. Акценты зрителя на играх шестого тура УПЛ

На мой взгляд, тур был, скажем так, не выдающимся. Сложно будет выделить какую-то его особенность. Я бы отметил, что по его итогам сформировалась амбициозная группа клубов, рвущихся к власти – эдакий нарождающийся класс, стремящийся на смену признанным лидерам. Типа того, что когда-то в Англии называли новым дворянством.

Хотя, наверное, правильнее было бы сравнить их с нуворишами. Так во Франции назывались быстро разбогатевшие люди из низкого сословия. Помимо трех команд, расположившихся в таблице вслед за "Шахтером", пожалуй, я бы отнес сюда еще "Колос". Пусть даже он не так блещет результатом, а вчера и вовсе провалился.

Увы, но тур опять был неполным.

Минай – Шахтер 1:4

Полесье – Оболонь 2:0

Колос – Кривбасс 0:3

Рух – Металлист 1925 1:1

Ворскла – Александрия 1:0

Верес – Черноморец 3:1

Днепр-1 – ЛНЗ 0:0

Зрелищность. Как ни странно, но лишь во второй раз за шесть туров удалось обнаружить откровенно скучный матч. Он состоялся в Полтаве, где все два с половиной голевых эпизода уместились в семь минут, после чего более часа смотреть было толком нечего.

Большинство игр, как по мне, вполне смотрелись – говорю не о качестве, а о количестве моментов. И в этом смысле, самым содержательным стал и самый результативный поединок в Минае. Вторым назову матч в Ковалевке, а третьим – в Ровно.

Интрига. В двух играх фактически ее занавес падал еще до перерыва. Пенальти, реализованный Скляром на 28-й минуте, положил конец реальным "боевым" действиям в поединке, принеся победу "Ворскле". А гол Матвиенко, забитый на девять минут позже, не оставлял сомнений в поражении "Миная".

Трижды все решалось под занавес встречи. "Рух", усилиями Квасницы и Рунича еще мог вырвать три очка на 87-й минуте, но Мозиль отстоял харьковские ворота. Через две минуты Бойко имел шанс оставить "Днепр-1" без очков, но его штрафной удар парировал Волынец. И, наконец, аж на седьмой компенсированной минуте Грицук с "точки" принес успех "Полесью".

Логика. Она торжествовала: большая часть матчей завершилась с закономерным счетом. Ровнехонько на свои 2:0 с "Оболонью" "наиграло" "Полесье". По-хорошему именно 1:1 смотрелись у "Руха" с "Металлистом 1925". "Верес" заслужил преимущество в два мяча над "Черноморцем", а "Шахтер" однозначно был достоин крупного счета с "Минаем".

Нелогичными стали результаты двух игр. "Днепр-1" вполне "наиграл" на победу над ЛНЗ, а "Ворскла" с "Александрией", положа руку на сердце, голов не заслужили обе.

Судейство. Вопросы возникли в трех поединках.

"Минай" - "Шахтер". 53-я минута, не назначенный пенальти в ворота гостей после контакта Конопли с Твердохлебом, при счете 0:1. Коллега Юстас: "Повтор показал, что можно было ставить. В защиту судьи – без повтора я бы тоже не ставил. Момент архисложный". А ВАРа не было.

Там же. 65-я минута, предупреждение Судакова в составе гостей, при 0:2. Юстас: "Если бы ВАР, то я почти уверен, что красная карточка. Хотя и сложно понять, что в голове у видеоассистентов. Даже на примерах АПЛ". А на следующей минуте Судаков забьет гол.

То есть, можно говорить, что "Минай" пострадал от судейских ошибок. При всем колоссальном игровом превосходстве "Шахтера". Рефери – Бондаренко, но винить его вряд ли стоит: в динамике все смотрелось именно так, как он увидел.

"Рух" - "Металлист 1925". 72-я минута, второе предупреждение Мартынюку за симуляцию – вместо пенальти в ворота хозяев поля, при 1:1. Вердикт Юстаса лаконичен, ибо решение видится ему очевидным: "Пенальти без вариантов". То есть, харьковчан лишили возможности выиграть, еще и оставив их в меньшинстве. Рефери: Задиран.

"Полесье" - "Оболонь". 90+7-я минута, пенальти в ворота гостей за фол на Мустафаеве, при 0:0. "Все верно, на голеностоп наступил".

А "не для протокола" Юстас увидел явную судейскую предвзятость в отношении "Черноморца". Вишенкой на торте – предупреждение за симуляцию Кузыку, в центре поля, вместо желтой карточки в другую сторону за фол. К слову, комментатор был так уверен в последнем, что даже не понял, кому на самом деле показали этот "горчичник".

Но это "к делу не пришьешь" - мы ведь говорим здесь только о решениях, повлиявших на результат. Любопытен сам факт. Что это – месть за эмоциональный спич Григорчука в прошлом туре?

Везение. Повезло, опять же, "Руху". Он ушел от поражения на 29-й минуте благодаря автоголу Жичикова. И неизвестно, чем бы закончилась эта атака без невольной помощи соперника. Словом, "Металлисту 1925", едва оставшемуся в строю на прошлой неделе, остается только посочувствовать.

Личности. Мне больше всех запомнился кипер Пеньков с четырьмя-шестью важными сэйвами, фактически отстоявший очко для ЛНЗ.

Самой яркой личностью из полевых игроков назову Задераку ("Кривбасс") – пять участий в важнейших эпизодах матча, включая два гола. Вторым будет Вьюнник, выйдя на замену, принявший участие в трех голах "Шахтера". Третьим – его одноклубник Назарина.

Также заслуживают быть отмеченными Понедельник из "Кривбасса" и Кащук из "Шахтера". И всенепременно – Грицук из "Полесья", проведший на поле с четверть часа и успевший сделать игру.

Симпатии. В этом туре вне конкуренции "Шахтер" с дюжиной голевых моментов. После него для зрителя больше всех играл "Кривбасс", затем – "Верес". Невзирая ни на что, упомяну также "Днепр-1", и наравне с ним – "Полесье".

Меньше всего футбола увидел в игре "Миная", "Оболони" и "Александрии". Разочаровали также "Черноморец", ЛНЗ и "Ворскла". Рекордное число команд, попавших в антипатии (даже больше, чем понравившихся – впервые, и не только в этом сезоне), подтверждает мысль о бледности тура.

Таблица. Позади пятая часть турнирной дистанции, почти двадцать процентов игр. Почему почти? Уже пять матчей перенесены, и это достаточно искажает наши представления о возможностях и перспективах команд. А ведь именно на этом рубеже в принципе можно было делать первые выводы.

С лидером все ясно – там положение обязывает. Отмечаем взлет "Полесья" и "Кривбасса", которых сопровождает все еще не проигрывавший "Рух" - единственный кроме чемпиона. К нашим "нуворишам" подтягивается "Ворскла". Тогда как "Александрия" уходит в туман середины таблицы, и вполне предсказуемо.

В группе риска все еще непривычно наблюдать двух призеров прошлого чемпионата. Впрочем, у "Днепра-1" могут возникнуть и куда более серьезные нефутбольные проблемы. Не оттуда ли растут ноги у изменившейся до неузнаваемости игры команды?

Остальные аутсайдеры как остальные. И знаете, пока я никого из них не могу назвать однозначным кандидатом на вылет. Время покажет. И боюсь, что опять-таки ключевую роль сыграют внешние факторы.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 6 4 2 0 14-7 +7 14 0 2 Полесье 6 4 0 2 10-4 +6 12 0 3 Кривбасс 6 3 2 1 11-5 +6 11 0 4 Рух 5 3 2 0 9-4 +5 11 0 5 Ворскла 5 3 0 2 7-8 -1 9 0 6 Черноморец 6 3 0 3 9-9 0 9 0 7 Колос 6 2 2 2 5-6 -1 8 0 8 ФК Александрия 6 2 1 3 3-6 -3 7 0 9 Металлист 1925 5 2 1 2 4-4 0 7 0 10 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 11 Оболонь 6 1 2 3 4-9 -5 5 0 12 СК Днепр-1 4 1 2 1 4-4 0 5 0 13 Заря 5 1 2 2 5-7 -2 5 0 14 Верес 5 1 1 3 5-8 -3 4 0 15 ЛНЗ 6 1 1 4 4-7 -3 4 0 16 ФК Минай 6 0 2 4 4-14 -10 2 0

Анонсы. Лично мне в 7-м туре представляется наиболее любопытной пара "Черноморец" - "Полесье". К тому времени, после паузы на сборную, Григорчук должен привести в тонус одесситов, а команда Калитвинцева постепенно набирает обороты. Что смогут противопоставить ей "моряки"?

Затем встреча "Ворсклы" с "Динамо". Скрипник потихоньку подтаскивает полтавчан за уши кверху, и интересно, как будет смотреться на этом оптимистичном фоне команда Луческу.

Третьим пусть будет матч "Металлист 1925" - "Заря". Сможет ли кто-то из них сделать шаг вверх, вдогонку группе лидеров, приблизив соперника к нижнему полюсу таблицы?

Ну а пока все наше внимание команде Сергея Реброва…