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Новые дворяне. Акценты зрителя на играх шестого тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
На мой взгляд, тур был, скажем так, не выдающимся. Сложно будет выделить какую-то его особенность. Я бы отметил, что по его итогам сформировалась амбициозная группа клубов, рвущихся к власти – эдакий нарождающийся класс, стремящийся на смену признанным лидерам. Типа того, что когда-то в Англии называли новым дворянством.
Хотя, наверное, правильнее было бы сравнить их с нуворишами. Так во Франции назывались быстро разбогатевшие люди из низкого сословия. Помимо трех команд, расположившихся в таблице вслед за "Шахтером", пожалуй, я бы отнес сюда еще "Колос". Пусть даже он не так блещет результатом, а вчера и вовсе провалился.
Увы, но тур опять был неполным.
- Минай – Шахтер 1:4
- Полесье – Оболонь 2:0
- Колос – Кривбасс 0:3
- Рух – Металлист 1925 1:1
- Ворскла – Александрия 1:0
- Верес – Черноморец 3:1
- Днепр-1 – ЛНЗ 0:0
Зрелищность. Как ни странно, но лишь во второй раз за шесть туров удалось обнаружить откровенно скучный матч. Он состоялся в Полтаве, где все два с половиной голевых эпизода уместились в семь минут, после чего более часа смотреть было толком нечего.
Большинство игр, как по мне, вполне смотрелись – говорю не о качестве, а о количестве моментов. И в этом смысле, самым содержательным стал и самый результативный поединок в Минае. Вторым назову матч в Ковалевке, а третьим – в Ровно.
Интрига. В двух играх фактически ее занавес падал еще до перерыва. Пенальти, реализованный Скляром на 28-й минуте, положил конец реальным "боевым" действиям в поединке, принеся победу "Ворскле". А гол Матвиенко, забитый на девять минут позже, не оставлял сомнений в поражении "Миная".
Трижды все решалось под занавес встречи. "Рух", усилиями Квасницы и Рунича еще мог вырвать три очка на 87-й минуте, но Мозиль отстоял харьковские ворота. Через две минуты Бойко имел шанс оставить "Днепр-1" без очков, но его штрафной удар парировал Волынец. И, наконец, аж на седьмой компенсированной минуте Грицук с "точки" принес успех "Полесью".
Логика. Она торжествовала: большая часть матчей завершилась с закономерным счетом. Ровнехонько на свои 2:0 с "Оболонью" "наиграло" "Полесье". По-хорошему именно 1:1 смотрелись у "Руха" с "Металлистом 1925". "Верес" заслужил преимущество в два мяча над "Черноморцем", а "Шахтер" однозначно был достоин крупного счета с "Минаем".
Нелогичными стали результаты двух игр. "Днепр-1" вполне "наиграл" на победу над ЛНЗ, а "Ворскла" с "Александрией", положа руку на сердце, голов не заслужили обе.
Судейство. Вопросы возникли в трех поединках.
"Минай" - "Шахтер". 53-я минута, не назначенный пенальти в ворота гостей после контакта Конопли с Твердохлебом, при счете 0:1. Коллега Юстас: "Повтор показал, что можно было ставить. В защиту судьи – без повтора я бы тоже не ставил. Момент архисложный". А ВАРа не было.
Там же. 65-я минута, предупреждение Судакова в составе гостей, при 0:2. Юстас: "Если бы ВАР, то я почти уверен, что красная карточка. Хотя и сложно понять, что в голове у видеоассистентов. Даже на примерах АПЛ". А на следующей минуте Судаков забьет гол.
То есть, можно говорить, что "Минай" пострадал от судейских ошибок. При всем колоссальном игровом превосходстве "Шахтера". Рефери – Бондаренко, но винить его вряд ли стоит: в динамике все смотрелось именно так, как он увидел.
"Рух" - "Металлист 1925". 72-я минута, второе предупреждение Мартынюку за симуляцию – вместо пенальти в ворота хозяев поля, при 1:1. Вердикт Юстаса лаконичен, ибо решение видится ему очевидным: "Пенальти без вариантов". То есть, харьковчан лишили возможности выиграть, еще и оставив их в меньшинстве. Рефери: Задиран.
"Полесье" - "Оболонь". 90+7-я минута, пенальти в ворота гостей за фол на Мустафаеве, при 0:0. "Все верно, на голеностоп наступил".
А "не для протокола" Юстас увидел явную судейскую предвзятость в отношении "Черноморца". Вишенкой на торте – предупреждение за симуляцию Кузыку, в центре поля, вместо желтой карточки в другую сторону за фол. К слову, комментатор был так уверен в последнем, что даже не понял, кому на самом деле показали этот "горчичник".
Но это "к делу не пришьешь" - мы ведь говорим здесь только о решениях, повлиявших на результат. Любопытен сам факт. Что это – месть за эмоциональный спич Григорчука в прошлом туре?
Везение. Повезло, опять же, "Руху". Он ушел от поражения на 29-й минуте благодаря автоголу Жичикова. И неизвестно, чем бы закончилась эта атака без невольной помощи соперника. Словом, "Металлисту 1925", едва оставшемуся в строю на прошлой неделе, остается только посочувствовать.
Личности. Мне больше всех запомнился кипер Пеньков с четырьмя-шестью важными сэйвами, фактически отстоявший очко для ЛНЗ.
Самой яркой личностью из полевых игроков назову Задераку ("Кривбасс") – пять участий в важнейших эпизодах матча, включая два гола. Вторым будет Вьюнник, выйдя на замену, принявший участие в трех голах "Шахтера". Третьим – его одноклубник Назарина.
Также заслуживают быть отмеченными Понедельник из "Кривбасса" и Кащук из "Шахтера". И всенепременно – Грицук из "Полесья", проведший на поле с четверть часа и успевший сделать игру.
Симпатии. В этом туре вне конкуренции "Шахтер" с дюжиной голевых моментов. После него для зрителя больше всех играл "Кривбасс", затем – "Верес". Невзирая ни на что, упомяну также "Днепр-1", и наравне с ним – "Полесье".
Меньше всего футбола увидел в игре "Миная", "Оболони" и "Александрии". Разочаровали также "Черноморец", ЛНЗ и "Ворскла". Рекордное число команд, попавших в антипатии (даже больше, чем понравившихся – впервые, и не только в этом сезоне), подтверждает мысль о бледности тура.
Таблица. Позади пятая часть турнирной дистанции, почти двадцать процентов игр. Почему почти? Уже пять матчей перенесены, и это достаточно искажает наши представления о возможностях и перспективах команд. А ведь именно на этом рубеже в принципе можно было делать первые выводы.
С лидером все ясно – там положение обязывает. Отмечаем взлет "Полесья" и "Кривбасса", которых сопровождает все еще не проигрывавший "Рух" - единственный кроме чемпиона. К нашим "нуворишам" подтягивается "Ворскла". Тогда как "Александрия" уходит в туман середины таблицы, и вполне предсказуемо.
В группе риска все еще непривычно наблюдать двух призеров прошлого чемпионата. Впрочем, у "Днепра-1" могут возникнуть и куда более серьезные нефутбольные проблемы. Не оттуда ли растут ноги у изменившейся до неузнаваемости игры команды?
Остальные аутсайдеры как остальные. И знаете, пока я никого из них не могу назвать однозначным кандидатом на вылет. Время покажет. И боюсь, что опять-таки ключевую роль сыграют внешние факторы.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|6
|4
|2
|0
|14-7
|+7
|14
|0
|2
|Полесье
|6
|4
|0
|2
|10-4
|+6
|12
|0
|3
|Кривбасс
|6
|3
|2
|1
|11-5
|+6
|11
|0
|4
|Рух
|5
|3
|2
|0
|9-4
|+5
|11
|0
|5
|Ворскла
|5
|3
|0
|2
|7-8
|-1
|9
|0
|6
|Черноморец
|6
|3
|0
|3
|9-9
|0
|9
|0
|7
|Колос
|6
|2
|2
|2
|5-6
|-1
|8
|0
|8
|ФК Александрия
|6
|2
|1
|3
|3-6
|-3
|7
|0
|9
|Металлист 1925
|5
|2
|1
|2
|4-4
|0
|7
|0
|10
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|0
|11
|Оболонь
|6
|1
|2
|3
|4-9
|-5
|5
|0
|12
|СК Днепр-1
|4
|1
|2
|1
|4-4
|0
|5
|0
|13
|Заря
|5
|1
|2
|2
|5-7
|-2
|5
|0
|14
|Верес
|5
|1
|1
|3
|5-8
|-3
|4
|0
|15
|ЛНЗ
|6
|1
|1
|4
|4-7
|-3
|4
|0
|16
|ФК Минай
|6
|0
|2
|4
|4-14
|-10
|2
|0
Анонсы. Лично мне в 7-м туре представляется наиболее любопытной пара "Черноморец" - "Полесье". К тому времени, после паузы на сборную, Григорчук должен привести в тонус одесситов, а команда Калитвинцева постепенно набирает обороты. Что смогут противопоставить ей "моряки"?
Затем встреча "Ворсклы" с "Динамо". Скрипник потихоньку подтаскивает полтавчан за уши кверху, и интересно, как будет смотреться на этом оптимистичном фоне команда Луческу.
Третьим пусть будет матч "Металлист 1925" - "Заря". Сможет ли кто-то из них сделать шаг вверх, вдогонку группе лидеров, приблизив соперника к нижнему полюсу таблицы?
Ну а пока все наше внимание команде Сергея Реброва…
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