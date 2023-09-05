Суркис: Динамо не заработает на трансфере Сидорчука большие деньги

Президент " Динамо " Игорь Суркис прокомментировал переход капитана киевлян Сергея Сидорчука в европейский (вероятно бельгийский) клуб.

"Динамо не заработает на этом трансфере большие деньги. Но дело не в стоимости игрока, а в том, что я не мог отказать человеку, который на протяжении десяти лет верой и правдой служил команде и был ее капитаном.

Сергей заслужил право попробовать себя в европейском футболе. А мы вырастили ему смену - есть молодой Бражко, более опытные Андриевский и Шепелев. Все стороны останутся довольны", - сказал Суркис.