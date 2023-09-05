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Суркис: Динамо не заработает на трансфере Сидорчука большие деньги
Капитан Динамо заслужил право попробовать себя в европейском футболе
Фото: ФК Динамо
Президент "
"Динамо не заработает на этом трансфере большие деньги. Но дело не в стоимости игрока, а в том, что я не мог отказать человеку, который на протяжении десяти лет верой и правдой служил команде и был ее капитаном.
Сергей заслужил право попробовать себя в европейском футболе. А мы вырастили ему смену - есть молодой Бражко, более опытные Андриевский и Шепелев. Все стороны останутся довольны", - сказал Суркис.
Напомним, что ранее была информация, что 32-летний Сидорчук перейдет в пока что неназванный бельгийский клуб.
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