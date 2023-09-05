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Суркис: Динамо не заработает на трансфере Сидорчука большие деньги

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Капитан Динамо заслужил право попробовать себя в европейском футболе

Суркис: Динамо не заработает на трансфере Сидорчука большие деньги

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал переход капитана киевлян Сергея Сидорчука в европейский (вероятно бельгийский) клуб.

"Динамо не заработает на этом трансфере большие деньги. Но дело не в стоимости игрока, а в том, что я не мог отказать человеку, который на протяжении десяти лет верой и правдой служил команде и был ее капитаном.

Сергей заслужил право попробовать себя в европейском футболе. А мы вырастили ему смену - есть молодой Бражко, более опытные Андриевский и Шепелев. Все стороны останутся довольны", - сказал Суркис.

Напомним, что ранее была информация, что 32-летний Сидорчук перейдет в пока что неназванный бельгийский клуб.

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Официально: Сидорчук переходит в бельгийский Вестерло
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В статье: Игорь Суркис Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Morphyk7 (Черновцы)
05.09.2023 в 18:09
Який гравець, такі і гроші
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