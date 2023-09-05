Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Постоянно хотелось доказывать, что я имею право быть здесь, быть частью легенды", - Сидорчук попрощался с Динамо и болельщиками
Капитан киевлян перебрался в бельгийский Вестерло
fcdynamo.com
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук, который
"Киев – это мы. Киев – это часть моей жизни. И теперь я вынужден говорить о ней в прошедшем времени.
В 2012 году я пришел в легендарный клуб "Динамо". Сбылась мечта простого парня из Запорожья. В 2013 году дебютировал за бело-синих. Началась моя динамовская история.
В 2015 году дебютировал в Лиге чемпионов. Незабываемые эмоции, еще и победили тогда. Просто сказка. В 2017 году стал капитаном команды. Статус, ставший большой ответственностью.
Были трофеи, победы, поражения. Разное было. Кажется, мы прошли вместе через все. Достойно прошли.
Я имел честь работать с лучшими тренерами и играть с талантливыми футболистами. Очень горжусь этим.
За все годы в клубе я не считал нормой расслабляться или принимать как должное свое пребывание в лучшем клубе страны. Мне постоянно хотелось доказывать, что я имею право быть здесь, быть частью легенды, быть в бело-синей семье.
И я делал для этого все возможное и невозможное и сознательно посвятил 11 лет жизни команде, которую люблю.
Этот жизненный этап очень ценен для меня. И я иду с этим опытом дальше. И спасибо всем за него. Тренерам, коллегам по команде, каждому работнику клуба. Вы лучшие. Вы в сердце навсегда. Спасибо", — написал Сидорчук в Инстаграм.
Популярное сейчас
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Рамос снова в Севилье, уход эпохи Суареса и Кавани, Грилиш и Трент вне заявки. Главные новости за 4 сентября
- ПСЖ платит 90 млн за Муани, Феликс и Канселу в Барселоне. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО