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"Постоянно хотелось доказывать, что я имею право быть здесь, быть частью легенды", - Сидорчук попрощался с Динамо и болельщиками

Премьер-лига
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Капитан киевлян перебрался в бельгийский Вестерло

"Постоянно хотелось доказывать, что я имею право быть здесь, быть частью легенды", - Сидорчук попрощался с Динамо и болельщиками

fcdynamo.com

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук, который переходит в бельгийский "Вестерло", поблагодарил киевский клуб и болельщиков.

"Киев – это мы. Киев – это часть моей жизни. И теперь я вынужден говорить о ней в прошедшем времени.

В 2012 году я пришел в легендарный клуб "Динамо". Сбылась мечта простого парня из Запорожья. В 2013 году дебютировал за бело-синих. Началась моя динамовская история.

В 2015 году дебютировал в Лиге чемпионов. Незабываемые эмоции, еще и победили тогда. Просто сказка. В 2017 году стал капитаном команды. Статус, ставший большой ответственностью.

Были трофеи, победы, поражения. Разное было. Кажется, мы прошли вместе через все. Достойно прошли.

Я имел честь работать с лучшими тренерами и играть с талантливыми футболистами. Очень горжусь этим.

За все годы в клубе я не считал нормой расслабляться или принимать как должное свое пребывание в лучшем клубе страны. Мне постоянно хотелось доказывать, что я имею право быть здесь, быть частью легенды, быть в бело-синей семье.

И я делал для этого все возможное и невозможное и сознательно посвятил 11 лет жизни команде, которую люблю.

Этот жизненный этап очень ценен для меня. И я иду с этим опытом дальше. И спасибо всем за него. Тренерам, коллегам по команде, каждому работнику клуба. Вы лучшие. Вы в сердце навсегда. Спасибо", — написал Сидорчук в Инстаграм.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Вестерло (Вестерло)
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