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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 8-го тура чемпионата

Премьер-лига
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Заря и Днепр-1 сыграют в воскресенье, 24 сентября

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 8-го тура чемпионата

Фото: ФК Інгулець / Автор невідомий

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 8-го тура чемпионата 2023/24 годов.

22 сентября (пятница)

Оболонь – Верес 17:00

Александрия – Черноморец 19:00

23 сентября (суббота)

Полесье – Минай 15:00

Ворскла – Кривбасс 17:00

Рух – Шахтер 19:00

24 сентября (воскресенье)

ЛНЗ – Динамо 13:00

Заря – Днепр-1 15:00

Металлист 1925 – Колос 17:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ

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