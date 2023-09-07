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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 8-го тура чемпионата
Заря и Днепр-1 сыграют в воскресенье, 24 сентября
Фото: ФК Інгулець / Автор невідомий
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 8-го тура
22 сентября (пятница)
Оболонь – Верес 17:00
Александрия – Черноморец 19:00
23 сентября (суббота)
Полесье – Минай 15:00
Ворскла – Кривбасс 17:00
Рух – Шахтер 19:00
24 сентября (воскресенье)
ЛНЗ – Динамо 13:00
Заря – Днепр-1 15:00
Металлист 1925 – Колос 17:00
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Источник:УПЛ
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