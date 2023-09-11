Вацко: Удинезе и Штутгарт летом интересовались Поповым. Мы здесь смеемся, а они видят в нем потенциал

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о том, что центрбек "Динамо" Денис Попов вряд ли поедет играть в Турцию, и при и этом поведал об интересе к игроку от ряда других европейских клубов.

"Турецкие СМИ писали, что Попова хотят "Бешикташ" и "Трабзонспор", там 2 миллиона кто-то дает. Просто логика, можете себе представить? "Динамо" сейчас испытывает колоссальные проблемы с центром защиты: никого не купили и продают Попова в ситуации, когда замену купить уже невозможно. И что сезон остается с Дячуком, Сиротой и Биловаром? Ну смешно, правда? Тем более, продают за 2 миллиона евро…

Из того, что я знаю, по Попову поступали предложения значительно выше. В прошлом году я слышал было "Бордо", тогда речь шла об аренде, по-моему, за 1 миллион евро с обязательным выкупом еще за 9 миллионов, то есть 10 миллионов в целом. Был еще один французский клуб, я вот точно не вспомню или "Ренн", или "Реймс", они 8 миллионов предлагали.

Этим летом "Удинезе" и "Штутгарт" проявляли интерес. Я сам удивлен, честно говоря. Мы здесь улыбаемся и даже смеемся, а там видят в нем потенциал. Обратите внимание, это клубы чемпионатов топ-5", – сказал Вацко.