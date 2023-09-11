Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вацко: Удинезе и Штутгарт летом интересовались Поповым. Мы здесь смеемся, а они видят в нем потенциал
Но пока что Денис никуда не едет
instagram.com/popov19
Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о том, что центрбек "Динамо"
"Турецкие СМИ писали, что Попова хотят "Бешикташ" и "Трабзонспор", там 2 миллиона кто-то дает. Просто логика, можете себе представить? "Динамо" сейчас испытывает колоссальные проблемы с центром защиты: никого не купили и продают Попова в ситуации, когда замену купить уже невозможно. И что сезон остается с Дячуком, Сиротой и Биловаром? Ну смешно, правда? Тем более, продают за 2 миллиона евро…
Из того, что я знаю, по Попову поступали предложения значительно выше. В прошлом году я слышал было "Бордо", тогда речь шла об аренде, по-моему, за 1 миллион евро с обязательным выкупом еще за 9 миллионов, то есть 10 миллионов в целом. Был еще один французский клуб, я вот точно не вспомню или "Ренн", или "Реймс", они 8 миллионов предлагали.
Этим летом "Удинезе" и "Штутгарт" проявляли интерес. Я сам удивлен, честно говоря. Мы здесь улыбаемся и даже смеемся, а там видят в нем потенциал. Обратите внимание, это клубы чемпионатов топ-5", – сказал Вацко.
Напомним, что 24-летний Попов в текущем сезоне провел 4 матча за "Динамо". Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Максимов прокомментировал информацию о своем назначении в Днепр-1
- Известно, кто заменит Максимова в Звягеле
- Продолжаем уничтожать живую силу и артиллерию. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Днепр-1 попрощался с бразильским голкипером Валефом
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО