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Кабаев: Заря живет так, что нет еврокубков – нет денег

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане понимают, что нужно занимать третье место

Кабаев: Заря живет так, что нет еврокубков – нет денег

Новина українською

Бывший полузащитник "Зари" Владислав Кабаев рассказал о зависимости луганского клуба от финансов за выступления в еврокубках.

– Виталий Вернидуб рассказал историю, что текст Трибуны весь сезон висел в раздевалке и мотивировал команду. Тогда "Заря" стала третьей в УПЛ и играла в финале Кубка Украины.

– Да, это правда. Было много прогнозов, что "Заря" сдуется. Не помню, кто это повесил в раздевалке. Наверное, наш аналитик. Мы все видели подобные прогнозы в интернете. Конечно, это затрагивало. Не только "Трибуна" это писала, а также многие другие сайты. Мы тогда не очень хорошо начали. Потом мы уже привыкли, что оно висит в раздевалке.

Но сначала, когда плохие результаты, ты думаешь, что пора спохватиться. Мы делом доказали, что никакие судьи, никто у нас ничего не отнимет. Не знаю, оскорблю ли я кого-то этим или нет, но "Заря" живет так, что нет еврокубков – нет денег, потому что президенту будет очень тяжело.

Если мы не занимаем третье место и не выходим в группу, то не будет денег и команды. Все это отлично знали. Нам об этом тоже говорили Вернидуб и Скрипник. Поэтому мы понимали, что нужно занимать третье место. Хотелось и второе – были такие возможности, но где-то нам немного не хватало, - сказал Кабаев.

Как известно, в этом сезоне "Заря" после вылета из Лиги Европы сыграет в групповом этапе Лиги конференций. Соперниками луганчан стали "Гент", "Маккаби" Тель-Авив и "Брейдаблик".

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кабаев
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
14.09.2023 в 12:19
Точно так как и Динамо! Или ты не замечаешь аналогий?
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