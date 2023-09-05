Русин: Мог остаться в Заре, если бы остался ван Леувен, если бы осталась команда

Уже бывший форвард " Зари " Назарий Русин, который на днях подписал контракт с английским "Сандерлендом", не исключил, что мог бы остаться в Украине.

"Если бы в "Заре" остался Патрик ван Леувен, если бы осталась команда, то, возможно, я бы остался в "Заре" еще на год, чтобы стать чемпионами, поиграть в еврокубках. Но уйти в Англию – такой шанс может выпасть раз в жизни, было бы глупо не попробовать.

Но у нас была очень хорошая команда. Если бы мы чуть раньше поняли все требования Патрика, то мы могли стать чемпионами, я в этом уверен. Добавить к той команде 2-3 человека – точно можно было бороться за титул", – сказал Русин.