Русин: Мог остаться в Заре, если бы остался ван Леувен, если бы осталась команда
Форвард уверен, что прошлогодний состав луганчан был способен бороться за чемпионский титул
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Уже бывший форвард "
"Если бы в "Заре" остался Патрик ван Леувен, если бы осталась команда, то, возможно, я бы остался в "Заре" еще на год, чтобы стать чемпионами, поиграть в еврокубках. Но уйти в Англию – такой шанс может выпасть раз в жизни, было бы глупо не попробовать.
Но у нас была очень хорошая команда. Если бы мы чуть раньше поняли все требования Патрика, то мы могли стать чемпионами, я в этом уверен. Добавить к той команде 2-3 человека – точно можно было бороться за титул", – сказал Русин.
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