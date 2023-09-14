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"Самое главное – дисциплина", - первое интервью Максимова в качестве тренера Днепра-1

Премьер-лига
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Новый вызов и для тренера, и для команды

"Самое главное – дисциплина", - первое интервью Максимова в качестве тренера Днепра-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов дал первое интервью в своем новом статусе.

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– Говорят, вы достаточно быстро согласились с предложением "Днепра-1". Что явилось главной мотивацией для вас?

– Здесь сильная команда, которая уже успела сделать себе имя. Плюс очень важный для меня фактор города, где когда-то играл. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство моего предыдущего клуба, отнесшееся с пониманием.

– Сейчас у вас будет общение с игроками – какими будут ваши первые слова к ним?

– Все они – футбольные ребята, профессионалы. Да, последние результаты были отрицательные, но жизнь продолжается, и нельзя опускать руки. Все впереди!

– Какие главные изменения ожидают игроков? Игровая модель, требования к дисциплине, бытовым моментам, возможно, что-то другое?

– Самое главное – дисциплина. Ребята должны понимать, что они получают деньги за любимый труд, так что должны выходить и выполнять требования.

– До матча с "Колосом" осталось несколько дней. Как вы построите подготовку к игре?

– Самое главное – увидеть, как тренируются ребята в психологическом плане, их эмоции. А потом будем строить план на игру.

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В статье: Юрий Максимов СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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