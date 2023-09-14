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Сабо: Не понимал, зачем Днепр-1 ищет тренера за рубежом, когда у нас есть столько своих специалистов

Премьер-лига
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(1 голосов)

Йожеф Йожефович приветствует назначение Максимова в Днепре-1

Сабо: Не понимал, зачем Днепр-1 ищет тренера за рубежом, когда у нас есть столько своих специалистов

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о назначении Юрия Максимова на пост главного тренера "Днепра-1".

– Я вообще не понимал, зачем "Днепр-1" ищет тренера за рубежом, когда у нас есть столько своих тренеров. Есть Михайленко, есть Максимов. Я очень рад за Юру. Он очень неплохо работал в "Ворскле". Я не знаю, почему его оттуда уволили. Поэтому, я буду за него болеть.

– За что будет бороться Максимов с "Днепром-1"?

– Он обязательно построит там хорошую игру. Только не сразу. Сразу ничего не бывает. Надо немного подождать, чтобы он посмотрел, что там с ребятами делается. Кто-то развалил эту команду. У Юры есть характер, умение, навыки, чтобы быть хорошим тренером для "Днепра-1".

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– Как быстро он вспомнит, что такое УПЛ, после того, как работал во Второй лиге?

– Сейчас между командами УПЛ и низших лиг нет такой колоссальной разницы как прежде. Сколько футболистов уехало из Украины. Поэтому, в УПЛ перешли игроки из Первой и Второй лиг. Такой у нас сейчас футбол. Посмотрим, что будет. Я не знаю, дает Коломойский деньги или не дает. Коломойского сейчас нет. Не знаю, кто там будет хозяином в "Днепре-1".

– Как будет влиять на Максимова то, что во время межсезонья не он готовил и строил эту команду?

– Я поэтому и говорю, что надо подождать. Он пришел, взял команду. Надо разобраться с футболистами. Как они тренировались, какая дисциплина в команде и тому подобное. Для этого нужно время.

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В статье: Юрий Максимов Йожеф Сабо СК Днепр-1
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Источник:
ТГ-канал УПЛ ТБ

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Комментарии (1)
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Justice (Львів)
14.09.2023 в 23:22
Ага...Спеціалістів битися - боротися....За виключенням Маркевича і можливо Реброва...
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